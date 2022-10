Vooruitblik GP Singapore: Verstappen kan wel wat chaos gebruiken

Als Max Verstappen zondag de Grand Prix van Singapore wil winnen om mogelijk zelfs al zijn tweede wereldtitel te pakken, dan kan hij wel wat chaos gebruiken. Vanaf de achtste plaats wordt het anders een lastig verhaal.

Door Joost Nederpelt

Chaos ligt altijd op de loer op het Marina Bay Street Circuit in de Aziatische metropool. In alle voorgaande edities van de race moest de safetycar minimaal één keer in actie komen. Daarnaast dreigt het te gaan regenen.

Blijft het droog, dan dicht Verstappen zichzelf weinig kansen toe. Strategisch is er zonder al te veel neutralisaties ook niet zo veel mogelijk. Een eenstopper is de logische strategie. Dat heeft een paar redenen. De softband is wel snel over een paar ronden in Singapore, maar verliest daarna snel grip. En de harde band houdt het juist erg lang vol.

Daarnaast is de pitsstraat lang, waardoor een pitstop inclusief in- en uitrijden gemiddeld 28 seconden kost. Dat is tijd die je niet zomaar terugwint met een nieuwe set banden, dus is het aantrekkelijk om zo min mogelijk te stoppen.

De mogelijke strategieën Eenstopper medium-hard (stop in ronde 22-28)

Eenstopper soft-hard (stop in ronde 18-24)

De resterende bandensets per coureur. Foto: Pirelli

Verstappens matchpoint is maar een klein matchpointje

De kans dat Verstappen wereldkampioen wordt in Singapore is dus niet heel groot, maar er is wel één opsteker. De twee concurrenten Charles Leclerc en Sergio Pérez starten naast elkaar op de eerste startrij. Mochten die elkaar niet zachtzinnig te lijf gaan in de eerste bocht, dan worden de kansen van Verstappen een stuk groter. Vallen die twee uit, dan hoeft hij 'alleen' nog maar te winnen.

Dat blijft een flinke uitdaging. Inhalen op het krappe Marina Bay Street Circuit is een lastige opgave. Door de hoekige bochten is het veel tractiewerk en een voorganger kan bij het uitkomen van een bocht altijd eerder op het gas. De rechte stukken in Singapore zijn net te kort om er dan alsnog naast te komen. Dat lukt alleen als er een enorm gripvoordeel is.

De Grand Prix van Singapore begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

De startopstelling 1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Pierre Gasly (AlphaTauri)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Mick Schumacher (Haas)

13. Sebastian Vettel (Aston Martin)

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16. Daniel Ricciardo (McLaren)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Nicholas Latifi (Williams)

Pitsstraat: George Russell (Mercedes)

Aanbevolen artikelen