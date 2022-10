Horner baalt van brandstoffout bij Verstappen: 'De moeilijkste call ter wereld'

Red Bull-baas Christian Horner erkende zaterdag na de kwalificatie in Singapore dat het team een 'miscalculatie' had gemaakt met de hoeveelheid brandstof in de auto van Max Verstappen. De Nederlander kreeg tijdens zijn laatste ronde de opdracht om naar binnen te gaan vanwege een tekort aan benzine.

Door onze sportredactie

"De moeilijkste call ter wereld", zei Horner na afloop van de kwalificatie schuldbewust bij Viaplay. "We vulden de wagen voor vijf ronden, maar door de snel opdrogende baan hadden we ineens een extra ronde en we zaten goed geplaatst."

Die extra ronde moest Verstappen na teamorders echter voortijdig afbreken. "We moeten namelijk een brandstofsample inleveren, want als je dat niet doet moet je vanuit de pitsstraat starten", legde Horner uit. Verstappen begint zondag door de mislukte kwalificatie als achtste aan de race.

Verstappen kan in Singapore zijn wereldtitel in de Formule 1 prolongeren. De regerend wereldkampioen pakt zijn tweede titel als hij de race wint en zijn grootste rivaal Charles Leclerc, die poleposition veroverde, laag eindigt. "We gaan het zien. Het is een lange race zondag", zei Horner.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Uitmuntende' Pérez pakt tweede plek

Waar Verstappen genoegen moest nemen met een plek op de vierde startrij, begint teamgenoot Sergio Pérez achter Leclerc op plek twee. De Mexicaanse coureur van Red Bull reed volgens Horner een goede kwalificatie.

"Hij miste poleposition op twee honderdsten van een seconde, dat was erg spannend. Het is frustrerend, maar we hebben een goede snelheid met de auto. Het was een uitmuntende prestatie van Sergio."

"We hebben het moeilijker gemaakt voor onszelf", zei Horner met gevoel voor understatement. "Maar we zullen alles geven. Voor Sergio wordt het ook belangrijk om een goede start te hebben." De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie GP Singapore 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.49,412

2. Sergio Pérez (Red Bull Racing) +0,022

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,054

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,171

5. Fernando Alonso (Alpine) +0,554

6. Lando Norris (McLaren) +1,172

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1,799

8. Max Verstappen (Red Bull Racing) +1,983

9. Kevin Magnussen (Haas) +2,161

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +2,571

Aanbevolen artikelen