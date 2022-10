Leclerc pakt tot zijn eigen verbazing pole in Singapore: 'Het was nét genoeg'

Charles Leclerc had niet verwacht dat hij pole zou pakken voor de Grand Prix van Singapore. De Monegask noteerde - mede doordat Verstappen zijn slotronde af moest breken - in de kwalificatie verrassend de snelste ronde.

"Ik dacht echt dat ik geen pole zou hebben, maar het was nét genoeg", zei een opgetogen Leclerc na de kwalificatie in Singapore. "Het was door de regenachtige weersomstandigheden sowieso een heel lastige kwalificatie."

Leclerc was extra blij met het resultaat in de kwalificatie na de mindere vrijdag van Ferrari. "Toen konden we weinig rijden door wat problemen. We hebben ons goed hersteld. We hebben niet veel data voor de race, maar als we alles goed doen, kunnen we winnen."