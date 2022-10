Verstappen baalt van teamfout: 'Kwam benzine tekort om slotronde af te maken'

Max Verstappen baalt van de teleurstellende afloop van de kwalificatie voor de GP van Singapore. De Limburger moest zaterdag zijn laatste poging voor pole abrupt afbreken en noteerde slechts de achtste tijd.

Door onze sportredactie

Verstappen was op het Marina Bay Street Circuit nog snel onderweg in zijn slotronde, tot het team hem vroeg om naar de pits te komen. Er zat niet genoeg brandstof meer in zijn Red Bull, zo bevestigde hij voor de camera van ViaPlay.

"Je vult de auto voor vijf ronden en wil er zes doen. Die logica klopt natuurlijk niet", zei Verstappen. "Ik had die ronde daarvoor gewoon snel af moeten maken. Zeker als je uiteindelijk brandstof tekortkomt. Daar kwamen we alleen te laat achter."

Verstappen maakte tijdens de kwalificatie nog een goede indruk. Hij had een goede afstelling gevonden en noteerde de snelste tijd in de eerste sessie en reed in de tweede sessie de derde tijd achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton. "Maar dat kan je nu allemaal in het putje gooien."

'Nu heb ik er niet zo veel zin in'

Verstappen ziet zijn kansen op een goede uitslag flink slinken nu hij op de achtste plek moet starten. "Het wordt hier een lastig verhaal", baalde hij. "Alles wordt hier heet als je achter een andere auto rijdt. Je banden worden zo warm."

"Op dit moment denk ik dat ik even naar het hotel moet gaan en tot rust moet komen, want nu heb ik er niet zo veel zin in", aldus Verstappen, die in Singapore in theorie zijn wereldtitel kan veiligstellen.

Om zijn tweede wereldtitel te veroveren, moet hij zondag zelf winnen, met Sergio Pérez buiten het podium en Leclerc niet hoger dan de achtste plaats. De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie GP Singapore 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.49,412

2. Sergio Pérez (Red Bull Racing) +0,022

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,054

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,171

5. Fernando Alonso (Alpine) +0,554

6. Lando Norris (McLaren) +1,172

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1,799

8. Max Verstappen (Red Bull Racing) +1,983

9. Kevin Magnussen (Haas) +2,161

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +2,571

