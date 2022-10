Verstappen achtste in enerverende kwalificatie Singapore, Leclerc pakt pole

Max Verstappen start de Grand Prix van Singapore zondag vanaf de achtste plaats. De Nederlander, die dit weekend een eerste kans heeft op zijn tweede wereldtitel, brak een slotpoging op een opdrogende baan af. Charles Leclerc pakte poleposition.

Door Joost Nederpelt

Verstappen was nog snel onderweg in zijn laatste ronde, tot het team hem vroeg om de pits op te zoeken. Er zat niet genoeg brandstof meer in zijn Red Bull. Na de kwalificatie moet er verplicht nog 1 liter benzine overblijven in de tank.

Leclerc was met zijn Ferrari in de enerverende kwalificatie de snelste, voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De derde startplaats op het Marina Bay Street Circuit was voor Lewis Hamilton in de Mercedes.

Fernando Alonso reed de vierde tijd in de Alpine, gevolgd door Lando Norris in de McLaren. Verstappen deelt de vierde startrij zondag met AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, die zevende werd.

De kwalificatie begon op een natte baan in Singapore, waar het de hele dag flink had geregend. Pas in het slotdeel stapten de meeste coureurs over op de softbanden, maar ze bleven daar wel heel Q3 op doorrijden om temperatuur in de banden te houden.

Uitslag kwalificatie GP Singapore 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.49,412

2. Sergio Pérez (Red Bull Racing) +0,022

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,054

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,171

5. Fernando Alonso (Alpine) +0,554

6. Lando Norris (McLaren) +1,172

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) +1,799

8. Max Verstappen (Red Bull Racing) +1,983

9. Kevin Magnussen (Haas) +2,161

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +2,571

Russell al snel klaar

George Russell werd al in het tweede deel van de kwalificatie uitgeschakeld. De Mercedes-coureur kwam in zijn slotpoging op de intermediates zes duizendsten tekort. Sebastian Vettel, Lance Stroll en Zhou Guanyu probeerden het op slicks, maar dat bleek nog te vroeg.

Verstappen heeft in Singapore een eerste kans op zijn tweede wereldtitel. Daarvoor moet hij zondag zelf winnen, met Pérez buiten het podium en Leclerc niet hoger dan de achtste plaats. De Grand Prix van Singapore begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

