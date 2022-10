Verstappen moet alleen Leclerc voorlaten in natte derde training Singapore

Max Verstappen heeft zaterdag in de derde vrije training voor de Grand Prix van Singapore de tweede tijd genoteerd. De WK-leider was in zijn Red Bull op het natte Marina Bay Street Circuit ruim een halve seconde langzamer dan Charles Leclerc van Ferrari.

Door Joost Nederpelt

Het eerste deel van de vrije training viel in het water. Het is zaterdag regenachtig dag in Singapore, met flinke tropische stortbuien en onweer. Voorafgaand aan de training kwam het met bakken uit de hemel, waarna marshals met bezems lang bezig waren om het asfalt weer berijdbaar te krijgen.

Toen de coureurs eenmaal de baan opgingen, was al snel duidelijk dat de intermediateband het juiste rubber was. Daarop liet Verstappen meteen een reeks sterke ronden zien, met continue tijdsverbeteringen.

Vanaf het moment dat ook Leclerc overstapte op de banden met licht profiel, was de Monegask iets sneller dan Verstappen. De Ferrari-kopman noteerde uiteindelijk een snelste tijd van 1.57,782. Daar kwam de Red Bull-coureur niet aan: Verstappen klokte 1.58,308.

De derde tijd was voor Leclercs teamgenoot Carlos Sainz, die op zijn beurt weer een halve seconde langzamer was dan Verstappen. Fernando Alonso noteerde in de Alpine de vierde tijd, op 1,6 seconden van Leclerc.

Top tien derde vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.57,782

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,526

3. Carlos Sainz (Ferrari): +1,066

4. Fernando Alonso (Alpine): +1,647

5. Sergio Pérez (Red Bull): +1,744

6. Lance Stroll (Aston Martin): +2,591

7. Esteban Ocon (Alpine): +3,129

8. Sebastian Vettel (Aston Martin): +3,225

9. George Russell (Mercedes): +3,228

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +3,254

Meer regen verwacht in Singapore

Ondanks de lastige omstandigheden viel het aantal incidenten mee in de derde training. Een aantal coureurs schoot een paar keer rechtdoor, maar schade werd er niet gereden.

De kwalificatie, die om 15.00 uur begint, wordt mogelijk ook onder natte omstandigheden afgewerkt. Er wordt nog meer regen in de avonduren voorspeld in Singapore. Hetzelfde geldt voor zondag.

Verstappen heeft in de Aziatische metropool een eerste kans om zijn tweede wereldtitel te pakken. Daarvoor moet Leclerc achtste of lager finishen en teamgenoot Sergio Pérez niet op het podium komen. Verstappen noemde dit scenario donderdag "niet echt realistisch" en verwacht over een week in Japan veel meer kans te hebben.

