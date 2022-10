Alonso staat voor 350e Grand Prix en neemt record over van Räikkönen

Fernando Alonso begint zondag in Singapore aan zijn 350e Grand Prix en daarmee stoot hij Kimi Räikkönen van de troon als recordhouder. De 41-jarige Spanjaard staat nu nog op gelijke hoogte met de Fin, die eind vorig jaar een punt zette achter zijn Formule 1-carrière.

Alonso is sinds 2001 actief in de Formule 1 en veroverde in 2005 en 2006 de wereldtitel. Eind 2018 leek zijn carrière voorbij. Hij nam afscheid van de koningsklasse en was in 2019 en 2020 vooral actief bij het langeafstandsracen. In 2021 maakte hij zijn rentree in de Formule 1.