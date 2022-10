Horner woest om 'schadelijke' opmerkingen teambazen over budgetlimiet Red Bull

Red Bull Racing overweegt vervolgstappen tegen concurrerende teambazen. Zo reageerde Toto Wolff van Mercedes vrijdag op het nieuws dat het team van Max Verstappen in 2021 de budgetlimiet zou hebben overschreden. Volgens Christian Horner is dat niet waar en zijn de commentaren schadelijk.

Door Joost Nederpelt

"Ik ben ervan geschrokken", zei Horner zaterdag in Singapore. "En volgens mij is het geen toeval dat het gebeurt in het eerste weekend waarin Max zijn eerste kans op een tweede wereldtitel heeft."

Nadat Auto Motor und Sport en Gazzetta dello Sport hadden bericht dat Red Bull en Aston Martin in 2021 over de limiet van 145 miljoen dollar zouden zijn gegaan, reageerde zowel Mercedes-teambaas Toto Wolff als sportief directeur Laurent Mekiés van Ferrari. Beiden spraken van een "publiek geheim in de paddock dat er twee teams over de limiet zijn gegaan", zonder Red Bull specifiek te noemen.

De FIA komt woensdag met de definitieve cijfers over 2021. Horner vraagt zich daarom af waar andere teambazen zich op baseren. "Wat zijn hun bronnen? Ik weet ook niets over hun financiële cijfers, dus het is nogal wat om zoiets te zeggen. Hoe kunnen ze nou iets weten als het proces nog loopt?"

Volgens Toto Wolff is het een "publiek geheim" dat twee teams in 2021 over de budgetlimiet zijn gegaan. Foto: Getty Images

'Vertrouwen erop dat we ons aan de regels hebben gehouden'

Red Bull leverde de financiële cijfers in maart aan, net als alle andere teams. In juli zou het definitieve FIA-oordeel volgen, maar dat is uitgesteld tot oktober. Volgens Horner moest alles binnen de autosportbond nog even op tempo komen, omdat het de eerste keer was dat dit proces werd doorlopen. En hij weet dus ook niet zeker wat woensdag de uitslag zal zijn.

"Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat we in maart onder de limiet zaten. De cijfers zijn toen ondertekend en doorgestuurd naar de FIA. Er zijn later nog ophelderingen gekomen die de cijfers kunnen beïnvloeden. Dat proces is nu nog steeds gaande, zoals de FIA vrijdag zelf ook zei. Maar we blijven erop vertrouwen dat we ons aan de regels hebben gehouden."

Commentaren schadelijk voor Red Bull en Formule 1

Horner verbaasde zich er dus over dat andere teambazen al stelden te weten hoe de vork in de steel zit. "Als die statements niet worden ingetrokken, kijken we naar andere opties. Die commentaren waren schadelijk voor ons team, voor het merk Red Bull en uiteindelijk ook voor de Formule 1. En ik wil dus weten wie hun bron is."

"Als er al een overschrijding is, dan weten we dat zelf niet eens. Niemand weet het", ging een boze Horner verder. "Dus misschien moeten ze voorzichtig zijn met zulke uitspraken", verwees hij naar de andere teambazen. "Dit is allemaal tactiek om de aandacht af te leiden van hun eigen slechte prestaties. Max kan kampioen worden en we praten alleen maar over de budgetcap."

