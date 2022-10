NU+ Topcoureurs vol lof over Verstappen: 'Hij stak veel op van die eerste titel'

Max Verstappen is tweevoudig wereldkampioen, na een dominante campagne in 2022 waarin hij vooral als coureur het verschil maakte. Hoe ver steekt de Red Bull-coureur boven het veld uit? En wat betekent dat voor de Formule 1? Drie voormalig wereldkampioenen en een oud-teamgenoot over de beste coureur in de koningsklasse.

Door Joost Nederpelt

Sebastian Vettel weet nog goed dat hij in 2011 zijn tweede titel pakte, ook op een dominante manier. "Ik had van mijn intense eerste titelgevecht een jaar eerder zo veel opgestoken. Daar hebben we een jaar later ontzettend veel aan gehad. Ik denk dat hetzelfde nu voor Max geldt."

De Duitser pakte in 2010 ook in een slotrace in Abu Dhabi zijn eerste titel, eveneens in een auto van Red Bull. De vergelijking gaat verder, want in zijn volgende titelseizoen ging het ook voor Vettel allemaal een stuk makkelijker.

"Toen was ik er vroeg bij en kon je het zien aankomen. Ook in 2022 was vanaf het begin van het seizoen al duidelijk welke kant het zou opgaan. Max is samen met zijn team heel dominant, de auto is erg sterk", oordeelt Vettel. "En hun kracht is dat ze de focus niet verliezen. Elke keer hebben ze hun huiswerk goed gedaan."

Max Verstappen Leeftijd: 25 jaar

Wereldtitels: 2

Overwinningen: 32

Polepositions: 18

Races: 159

Punten: 1.923,5

'Verrast me niet dat hij nu in deze positie zit'

Daniel Ricciardo had al snel door waartoe Verstappen in staat was, toen de achttienjarige Nederlander in 2016 zijn teamgenoot werd bij Red Bull. "Bij veel coureurs zie je die potentie wel, en bij Max was duidelijk dat hij in de juiste auto titelwaardig zou zijn."

"Er zijn natuurlijk geen garanties, zeker niet omdat hij zo jong was. Maar het verrast me zeker niet dat hij nu in deze positie zit", zegt de Australiër.

Ricciardo was er bij tijdens de jaren waarin Verstappen zijn ruwe randen nog moest verliezen. Er waren vaak aanvaringen en felle duels, en soms ook een eenzijdige crash. De Australiër merkte in 2018 dat zijn teammaat een definitieve stap in de goede richting zette. "Hij werd toen vrij snel een stuk volwassener en een completere coureur."

Ook vorig jaar kreeg Verstappen in zijn felle strijd met Hamilton nog de kritiek dat hij over de schreef ging. In 2022 is dat verdwenen, valt ook Ricciardo op.

"Het seizoen verloopt nu natuurlijk anders, dus daardoor komt hij minder in felle duels. Aan het begin van het jaar was het wel even spannend met Charles Leclerc", herinnert de huidige McLaren-coureur zich. "We hadden denk ik wel verwacht dat dit langer zou doorgaan. Jammer dat die strijd zo vroeg eindigde, want er was duidelijk veel respect tussen die twee."

Daniel Ricciardo kreeg de achttienjarige Max Verstappen in 2016 als teamgenoot. Foto: Getty Images

Titelstrijd zoals die van vorig jaar is leuker voor de fans

Hamilton zelf had ook graag gezien dat de strijd vooraan langer had geduurd, ook al kan hij accepteren dat hij er dit jaar geen onderdeel van is.

"Vorig jaar ging het natuurlijk tot het gaatje, dat was intens. Nu is het jammer dat de strijd al snel is gestreden. Dat is zonde voor de fans", vindt de Brit. Hamilton is niet vergeten dat hij zelf ook vaak in de positie van Verstappen verkeerde.

"Ik vond het ook jammer in de seizoenen dat ik zelf vroeg de titel pakte in bijvoorbeeld Mexico. Voor jouzelf als coureur is het natuurlijk geweldig, maar de sport wordt er niet spectaculairder van. Het is beter als het op de laatste paar seconden aankomt, zoals bij mijn eerste titel in 2008, of zoals vorig jaar. Toen gebeurde vrijwel hetzelfde."

Verstappen houdt Leclerc van zich af na de start in Japan. Foto: Getty Images

'Misschien was de Ferrari wel beter'

Ook Alonso vindt het jammer dat er geen landurig gevecht vooraan was. "Dat was er nooit echt he?", zegt de Spanjaard over het nog lopende seizoen.

"Ik denk dat Ferrari een hele snelle auto had, maar Red Bull en Max waren buitengewoon. Daardoor was er misschien geen gevecht, doordat ze gewoon beter waren. Maar de auto was niet eens zo snel, misschien was de Ferrari wel gelijkwaardig of beter", oordeelt de tweevoudig wereldkampioen.

Verstappen kon in Japan zowel qua aantal zeges (32) als aantal wereldtitels (2) op gelijke hoogte met Alonso komen. Alleen al daarom hoort de Nederlander volgens de Alpine-coureur bij de beste coureurs aller tijden.

"En hij is 25, er ligt nog een hele loopbaan voor hem. Ik hoop wel dat het bij hem beter gaat, want toen ik 26 was had ik die statistieken ook al, en op m'n 40e zijn ze nog hetzelfde", lacht Alonso. "Maar ik weet zeker dat hij alleen maar beter wordt, ook door hoe Red Bull er nu voor staat."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen