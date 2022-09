Gasly ontsnapt nadat vlammen uit auto slaan: 'Voelde als een barbecue'

Pierre Gasly kon al snel weer lachen nadat vrijdag tijdens de tweede training van de Grand Prix in Singapore de vlammen uit zijn AlphaTauri waren geslagen. Volgens de Fransman is er weinig aan de hand met zijn auto.

"Het hoort er allemaal bij. We wilden eens zien hoe goed de motor in de hitte is", grapte Gasly na afloop. Het incident vond plaats terwijl de coureur van AlphaTauri naar de pitbox werd gebracht. Opeens kwamen er vlammen uit het gedeelte boven zijn hoofd. Gasly sprong uit de auto, waarna een monteur van Aston Martin met een brandblusser het vuur doofde.

"Het was natuurlijk verre van ideaal", aldus Gasly. "Ik kreeg het echt heet. Het voelde een beetje als een barbecue. Maar uiteindelijk was er niet zoveel aan de hand. We hoeven ons geen zorgen te maken voor de restant van het weekend."

Niet lang na het voorval reed Gasly alweer rondjes op het Marina Bay Street Circuit. De Fransman klokte de veertiende tijd en was veel sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die zeventiende werd. Gasly staat op een gedeelde elfde plaats in het WK-klassement met 22 punten.

Albon had het lastig na blindedarmontsteking

Alexander Albon maakte in Singapore voor het eerst zijn opwachting sinds een blindedarmontsteking, waardoor hij de race in Monza noodgedwongen aan zich voorbij moest laten gaan. Nyck de Vries verving hem in de Williams en de Nederlander maakte indruk met een negende plaats, waardoor hij direct twee punten scoorde.

"Het is goed om weer in de auto te zitten", zei Albon na afloop. "Het was erg warm, maar ik voel me prima. We hebben het stap voor stap bekeken, ik heb wat lange runs gereden en ik heb meer gereden dan de meeste andere rijders."

"Het ging niet eenvoudig, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo was, maar iedereen heeft het hier lastig. Het is wellicht goed dat we op zaterdag niet zoveel rijden, dan kan ik een beetje op adem komen voor zondag."

Het Grand Prix-weekend in Singapore gaat zaterdag verder met de derde training, die om 12.00 uur (Nederlandse tijd) verreden wordt. Later in de middag is om 15.00 uur de kwalificatie en zondag om 14.00 uur staat de race op het programma.

