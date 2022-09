Verstappen heeft geen zorgen om mindere training: 'Sessie niet representatief'

Max Verstappen maakt zich geen enkele zorgen om zijn mindere tweede training in Singapore. De regerend wereldkampioen kwam pas aan het einde van de sessie op de baan en reed slechts acht rondes op het stratencircuit.

Door onze sportredactie

"We begonnen de dag goed in de eerste vrije training. De auto werkte goed", zei Verstappen, die alleen Lewis Hamilton moest voorlaten in de eerste sessie. De Nederlander bleef in de tweede training echter lang in de pitsstraat. Hij klokte slechts de vierde tijd, ruim achter nummer één Carlos Sainz.

"Voor de tweede vrije training wilden we een paar dingen uitproberen, maar dat duurde wat langer om te veranderen", verduidelijkte Verstappen, die zijn voorwielophanging liet aanpassen. "Toen we daarna weer wat anders wilden proberen, duurde dat ook weer lang om aan te passen. We konden daarom niet veel rijden en het was dan ook niet representatief wat we lieten zien. Het laat veel ruimte voor verbetering."

Verstappen heeft in Singapore de eerste kans om voor de tweede achtereenvolgende keer wereldkampioen te worden. De Nederlander begint met een voorsprong van 116 punten op nummer twee Charles Leclerc aan de zeventiende race van het seizoen. Er staan daarna nog vijf races op de rol.

De Grand Prix van Singapore wordt voor het eerst sinds 2019 gehouden. De voorgaande twee edities werden als gevolg van de coronapandemie afgelast. Sebastian Vettel was de laatste winnaar op het Marina Bay Street Circuit. Verstappen won daar nog nooit.

Het Grand Prix-weekend in Singapore gaat zaterdag verder met de derde training, die om 12.00 uur (Nederlandse tijd) verreden wordt. Later in de middag is om 15.00 uur de kwalificatie en zondag om 14.00 uur staat de race op het programma.

