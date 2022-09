Hamilton verrast Verstappen en Leclerc in eerste training GP Singapore

Lewis Hamilton heeft vrijdag verrassend de snelste tijd genoteerd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Singapore. De Brit van Mercedes was nipt sneller dan Max Verstappen (tweede) en Charles Leclerc (derde).

Door onze sportredactie

Verstappen, die vrijdag zijn 25e verjaardag viert, was tot vijf minuten voor het eind van de sessie nog het snelst op het Marina Bay Street Circuit. Mercedes-coureur Hamilton kwam in de slotfase tot 1.43,033 waarmee hij acht honderdsten rapper dan de Red Bull-rijder was. Leclerc gaf vier tienden toe op de zevenvoudig wereldkampioen.

Sergio Pérez eindigde op acht tienden van Hamilton als vierde en George Russell, die in de openingsfase van de training nog de muur had geraakt, completeerde de top vijf op een volle seconde van zijn teamgenoot.

Met nog twintig minuten te gaan, zorgde Lance Stroll voor een rode vlag. De Canadees van Aston Martin kwam te wijd de bocht uit en raakte met zijn linker achterband de muur. Daardoor brak zijn ophanging af en moest Stroll zijn auto even later aan de kant zetten.

Het Grand Prix-weekend in Singapore wordt later op de dag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) vervolgd met de tweede vrije training. Zaterdag om 15.00 uur is de kwalificatie en zondag om 14.00 uur staat de race op het programma.

Verstappen krijgt in Singapore eerste kans op titel

Verstappen krijgt in Singapore voor het eerst dit jaar een kans om de wereldtitel te veroveren. Als hij zondag al kampioen wil worden, is hij wel afhankelijk van Leclerc en Pérez.

Verstappen heeft in de WK-stand na 16 van de 22 Grands Prix 116 punten voorsprong op Leclerc. Pérez heeft 125 punten achterstand. In de laatste zes GP's zijn nog maximaal 164 punten te verdienen.

Na de race in Singapore heeft Verstappen een voorsprong van 138 punten nodig om de wereldtitel veilig te stellen. Dat betekent dat hij sowieso moet winnen om zondag al zeker te zijn van de titel.

Leclerc moet in dat geval minimaal als achtste eindigen om het feest van Verstappen uit te stellen en Pérez moet op het podium komen om de Nederlander nog even op zijn tweede wereldtitel te laten wachten. Wanneer Verstappen wint en ook nog eens de snelste raceronde klokt, moet Leclerc minimaal als zevende over de finish komen om de titelstrijd nog even levend te houden.

