Red Bull overschreed in titelseizoen Verstappen mogelijk budgetlimiet

Red Bull Racing lijkt vorig jaar het budgetplafond te hebben overschreden. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto Motor und Sport en Gazzetta dello Sport heeft het team van Max Verstappen enkele miljoenen meer uitgegeven dan de toegestane 145 miljoen dollar (zo'n 147 miljoen euro).

Opvallend genoeg is niet duidelijk welke sanctie er precies staat op het overschrijden van het budgetplafond. Volgens het financiële reglement van de FIA worden kleine overtredingen - zoals een overschrijding van enkele miljoenen - bestraft met een lichte sanctie zoals een boete.

Naar verluidt komt de FIA volgende week met een verklaring over de uitgaven van de teams. Vrijdag liet de autosportbond alleen weten dat het bijna alle financiële data van de teams heeft verwerkt en dat eventuele overtredingen volgens de vastgelegde richtlijnen worden behandeld. Red Bull deed de verhalen eerst alleen af als "pure speculatie" maar reageerde later toch bij monde van teambaas Christian Horner.

"Ik ben me er niet van bewust dat we de limiet hebben overschreden", stelde de Brit tegenover Sky Sports. "De cijfers die we hebben ingediend zaten er zeker onder. Het is de eerste keer dat de cijfers worden gecontroleerd en wij hebben die zorgvuldig bestudeerd voor we ze hebben ingeleverd. Het zijn nieuwe en complexe regels, dus daar zullen zeker nog meningsverschillen over ontstaan tussen de teams. Maar ik heb vertrouwen in de cijfers die we hebben ingediend."

Helmut Marko van Red Bull wees in gesprek met Sky Sports op het feit dat Red Bull meerdere bedrijven heeft, waaronder Red Bull Technologies en Red Bull Powertrains. Volgens de Oostenrijker worden in het budget uitgaven meegeteld die niet door Red Bull Racing zijn gedaan. Marko stelde dat zijn team correcte cijfers heeft ingediend die binnen de limiet vallen.

Ook Aston Martin zou te veel hebben uitgegeven

Naast Red Bull Racing zou ook Aston Martin het budgetplafond hebben overschreden. Het team van coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll zou dat met een kleiner bedrag hebben gedaan dan het team van Verstappen.

Verstappen pakte vorig jaar in een zinderend gevecht met Mercedes-coureur Lewis Hamilton zijn eerste wereldtitel. De Limburger verschalkte de Brit in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi en won zo het kampioenschap.

Alleen bij forse overschrijding grote straf

De Formule 1 werkt sinds enkele jaren met een budgetlimiet om de kosten te drukken en het veld dichter bij elkaar te brengen. De FIA kan hierbij tot in detail bij de teams in de boeken kijken en indien nodig een externe accountant in de arm nemen.

Als het om een overschrijding van enkele miljoenen gaat, lijkt er niet veel aan de hand voor Red Bull - of in ieder geval niet voor Verstappens titel. Van grote sancties is pas sprake als het jaarbudget van 145 miljoen dollar is overschreden met meer dan 5 procent (7,25 miljoen dollar). Het is onwaarschijnlijk dat Red Bull zo ver het boekje te buiten is gegaan.

De Formule 1-coureurs zijn nu in Singapore, waar Verstappen zondag al zijn tweede wereldtitel kan binnenhalen. De Nederlander, die vrijdag zijn 25e verjaardag viert, moet dan in ieder geval zelf winnen, maar is ook nog afhankelijk van de resultaten van Charles Leclerc en Sergio Pérez.

