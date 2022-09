Albon dacht niet dat hij Singapore ging halen na complicaties tijdens operatie

Alexander Albon had tijdens zijn herstel van complicaties bij een blindedarmoperatie niet verwacht dat hij komend weekend in Singapore alweer zou kunnen racen. De Williams-coureur kwam niet in actie in de Italiaanse Grand Prix en belandde zelfs kortstondig op de intensive care.

Door Joost Nederpelt

"Gelukkig was ik flink verdoofd, dus ik herinner me er niet zo veel van. Maar ik weet nog dat ik de operatie inging met de gedachte dat het een simpele procedure zou zijn", blikte de 26-jarige Albon donderdag in Singapore terug.

"Het zou maar een paar uur duren. Maar als je onder narcose bent, heb je geen besef van tijd. Dus toen ik wakker werd, dacht ik dat ze simpelweg de blindedarmoperatie hadden gedaan. Toen werd me verteld dat ik iets meer had meegemaakt."

De Britse Thai moest op de intensive care aan de beademing. "Daar zou ik twee à drie dagen blijven, maar gelukkig ging het na twaalf uur al beter met mijn longen. Het voelde voor mij niet als een groot ding, maar mijn familie was wel geschrokken."

De glimlach is terug bij Alexander Albon. Foto: Getty Images

'Sinds vorige week maandag gaat het beter'

Donderdag liep Albon, die in Monza werd vervangen door Nyck de Vries, alweer hard over het Marina Bay Street Circuit. Al zag het er eerst naar uit dat de Nederlander in Singapore weer mocht opdraven.

"Eigenlijk gaat het sinds vorige week maandag echt beter. We zijn volle bak aan de gang gegaan met mijn herstel. Maar in het begin dacht ik niet dat ik Singapore ging halen. We hebben daar lang over na moeten denken. Nu voel ik wel dat ik er klaar voor ben."

Tweede vrije training wordt de echte test

De echte test volgt vrijdag in de twee vrije trainingen, waarbij vooral de langere runs in de tweede training de waarheid over Albons toestand aan het licht zullen brengen.

"Niets is vergelijkbaar met het rijden in deze auto, dus als coureur weet je dan meteen of je lichaam het aankan. Ik weet dat ik volledig hersteld ben van de operatie, maar er zijn nog wel wat naweeën van mijn tijd op de intensive care. Al zou ik hier niet zijn als ik er niet zeker van was dat ik kon racen."

Mocht na de trainingen blijken dat Albon toch niet in staat is om te racen in Singapore, dan kan De Vries weer instappen. De Nederlander is aanwezig in de Aziatische metropool en heeft zijn helm zoals gewoonlijk meegenomen.

