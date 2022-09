Ricciardo ziet reserverol als serieuze optie: 'Wil niet racen om het racen'

Daniel Ricciardo ziet een reserverol bij een van de topteams in de Formule 1 als een serieuze optie om zijn loopbaan voort te zetten. De Australiër wil actief blijven in de koningsklasse. "Als ik naar een andere tak van autosport ga, is de deur definitief dicht."

Door Joost Nederpelt

De 33-jarige Ricciardo moet na dit seizoen bij McLaren plaatsmaken voor landgenoot Oscar Piastri. Sinds dat nieuws eind augustus naar buiten kwam zijn er veel geruchten over een vervolgstap, al zijn de resterende lege stoeltjes schaars.

"Ik wil graag in de Formule 1 blijven. Dus plan A blijft nog steeds om op de grid te blijven. Maar ik spring niet in het eerste de beste stoeltje dat beschikbaar komt", zei Ricciardo donderdag in Singapore.

De voormalige teamgenoot van Max Verstappen won in totaal acht Grands Prix, waaronder zijn laatste vorig jaar voor McLaren. Hoewel zijn tweejarige periode bij het Britse team verder niet goed verloopt, voelt hij dat het Formule 1-wereldje hem nog niet heeft afgeschreven.

"Mijn management praat met bijna iedereen in de pitlane, en er is wel interesse. Mensen zijn nog wel positief en complimenteus. Ze weten hoe deze sport werkt. Het gezegde is wel dat je zo goed bent als je laatste race, maar ik ben niet vergeten hoe het moet. Er zijn mooie dingen tegen me gezegd, en daar krijg ik wel vertrouwen van."

Reserverol geeft geen garanties

Die gesprekken worden ook gevoerd met topteams, zoals Mercedes. Momenteel is Nyck de Vries daar reserverijder, maar die verbintenis loopt na 2022 af. Het is een rol die Ricciardo zou kunnen overnemen, en hij staat er niet onwelwillend tegenover.

"Het is realistisch dat ik ergens een reserverol ga vervullen, al weet ik wel dat ik dan echt geen garanties heb op een stoeltje een jaar later. Zeker bij topteams is dat echt niet zo."

Ricciardo heeft zijn hoop vooral gevestigd op het einde van 2023. "Dan lopen er veel contracten af. Dus ik wil m'n opties openhouden. Ik wil wel blijven racen, maar ik kijk dus meer naar de komende twee jaar, niet alleen naar volgend seizoen."

Stap naar andere raceklasse voorlopig niet aan de orde

Een andere optie is een stoeltje ergens verder naar achteren op de grid, zoals bij Haas of Williams. Al beseft de coureur uit Perth dat slechte resultaten met een slechte auto zijn reputatie nog verder kunnen beschadigen.

"Die afweging moet ik maken. Ik weet hoe het voelt om vooraan mee te doen, en dat is uiteindelijk toch waar ik wil zijn. Ik wil niet racen om het racen. Ik moet wel echt het geloof hebben dat ik terug kan keren op het podium."

Ricciardo wordt ook in verband gebracht met andere raceklassen, en dan met name in de Verenigde Staten. IndyCar is een volgende stap in de loopbaan van veel Formule 1-coureurs, al is Riccardo meer een Nascarfan. Maar een stap naar Amerika ziet hij zichzelf voorlopig sowieso niet maken.



"Ik hou van andere raceklassen, maar ik ga daar voorlopig niet heen. Volgens mij gaat de deur naar de Formule 1 wel dicht als je daar aan begint. Dan voelt het alsof ik uitgecheckt ben in de Formule 1 en dat ben ik niet. Mijn focus ligt hier in deze sport. "

Ricciardo (met rechts Lando Norris) is het lachen nog niet verleerd. Foto: Getty Images

'Zelfvertrouwen heeft wat deuken opgelopen'

Voorlopig heeft Ricciardo nog zes races voor de boeg met McLaren, een seizoensslot dat veel ingrediënten heeft om het tot een zwanenzang te maken. Zo rijdt teamgenoot Lando Norris dit weekend met een sterk verbeterde auto, en Ricciardo niet. Zijn resultaten in 2022 zijn sowieso niet goed voor het zelfvertrouwen, al houdt hij de moed erin.



"Mijn zelfvertrouwen is er nog wel, al heeft dat wel wat deuken opgelopen. Ik ben ook echt wel down na weer een slechte zondag. Maar maandag ben ik er weer, mentaal gezien. Het is wel vermoeiend om jezelf steeds weer op te rapen. Maar als ik in de spiegel kijk, ben ik nog steeds die jongen die heel graag wil en in zichzelf gelooft. Dat is uiteindelijk waarom ik in deze sport wil blijven."

Aanbevolen artikelen