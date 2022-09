Verstappen over titelkansen in Singapore: 'Niet echt realistisch'

Max Verstappen gaat de Grand Prix van Singapore zondag in met zijn eerste kans op een tweede wereldtitel. De Limburger wil daar nog niet te veel bij stilstaan, vooral omdat hij het vereiste scenario niet echt realistisch vindt.

Door Joost Nederpelt

"Sergio Pérez moet als vierde of lager eindigen en Charles Leclerc als achtste of lager", somde hij de benodigde uitslag donderdag in Singapore op. Daarnaast moet Verstappen zelf natuurlijk winnen op het Marina Bay Street Circuit. Dat deel van het scenario is volgens de WK-leider wel realistisch.

"De verhoudingen zijn lastig in te schatten, want we hebben hier drie jaar niet gereden. Maar als ik terugdenk aan bijvoorbeeld de vorige stratenrace in Monaco, dan verwacht ik ons hier wel beter."

Verstappen denkt vooral terug aan zijn nog te zware auto in de eerste seizoenshelft. "Sindsdien hebben we natuurlijk flink doorontwikkeld en is de auto een stuk lichter geworden. Dat gewicht zat ook nog eens ongunstig in de voorkant van de auto. Dus ik hoop dat het hier beter gaat."

Kwalificeren is belangrijk, want inhalen gaat lastig in Singapore

In eerdere races liet de Nederlander zien dat hij vanaf elke startplaats kan winnen, maar dat ligt in Singapore wel anders. De krappe straten in de Aziatische metropool maken het inhalen lastig.

"We moeten daarom vooral focussen op de snelheid over een rondje. Daar zijn we dit seizoen tot nu niet geweldig in geweest. We zijn altijd wel goed in de race, maar hier is de kwalificatie belangrijk."

Volgens Verstappen is het wel mogelijk om de auto meer op de zaterdag af te stellen. "Dat kan ja, maar op de meeste banen krijg je het dan lastig in de race. Hier kom je er misschien wel mee weg."

Max Verstappen in gesprek met de pers in Singapore. Foto: Getty Images

'Zou het leuker vinden als het in Japan gebeurt'

Winstkansen zijn er dus wel voor de coureur die de afgelopen vijf races ook al won. Maar of het hele scenario dat een wereldtitel oplevert zich ontvouwt, is dus zeer de vraag. Lukt dat niet, dan komt de volgende kans over een week al in Japan. Dat zou Verstappen niet eens zo erg vinden.

"Ik zou het wel leuker vinden als het in Japan gebeurt. Dat is vanwege onze Honda-motor natuurlijk een beetje een thuisrace. En dat was ook het circuit waarop ik in een Formule 1-weekend debuteerde. Ik kijk uit naar Singapore, maar Japan is wel speciaal. En dat zie ik ook als mijn eerste echte kans op de titel."

Aanbevolen artikelen