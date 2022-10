De basis onder de tweede wereldtitel van Max Verstappen is gelegd door de Nederlander zelf en zijn team Red Bull Racing. Na een moeilijke start was zijn auto betrouwbaar en was Verstappen razendsnel en foutloos. Maar Ferrari en Charles Leclerc speelden een even belangrijke rol. Die hielpen de eigen kansen met fouten, strategische missers en een onbetrouwbare auto vakkundig om zeep. Een blik op de belangrijkste momenten.

GP van Emilia-Romagna: het terugvechten begint

Het voelt als lang geleden, maar na de uitvalbeurt in Australië is de moed Verstappen aardig in de schoenen gezonken. Leclerc won in Melbourne en staat 41 punten voor. De titel was voor Verstappen ver uit zicht geraakt.

Ferrari is daarom met hoge verwachtingen afgereisd naar thuishaven Imola. Dat loopt uit op een teleurstelling. Verstappen is onder wisselende omstandigheden duidelijk de sterkste in de kwalificatie op vrijdag, de sprintrace op zaterdag en de hoofdrace op zondag.

Leclerc gaat met een spin in de Grand Prix voor het eerst opzichtig in de fout. Daardoor finisht hij slechts als zesde. Zo maakt Verstappen, die ook nog het puntje voor de snelste ronde pakt, weer achttien punten van zijn achterstand goed.

Stand na GP van Emilia-Romagna Charles Leclerc: 86 punten

Max Verstappen: 59 punten

GP van Spanje: Verstappen neemt de WK-leiding over

De Grand Prix van Spanje komt na de race in Miami, waarin Verstappen al laat zien dat zijn auto op zondagen duidelijk beter is dan de Ferrari. Maar in Barcelona draait het vooral om bochtensnelheid en daarin is de Ferrari op dat moment duidelijk nog beter.

Leclerc pakt daardoor zijn vierde pole van het seizoen. En ook in de race is de Monegask de voorzichtige favoriet. De zege lijkt hem niet meer te kunnen ontgaan na een zeldzame fout van Verstappen, die van de baan af spint.

In ronde 27 komt de grootste zwakte van de Ferrari aan het licht: de auto is niet betrouwbaar genoeg. De turbo van Leclerc geeft de geest, waardoor zijn winstkansen letterlijk in rook opgaan. Verstappen profiteert ervan en wint de race. Het blijkt achteraf dé kentering in het kampioenschap. De Limburger neemt de WK-leiding over en laat die daarna niet meer los.

Stand na GP van Spanje Max Verstappen: 110 punten

Charles Leclerc: 104 punten

GP van Azerbeidzjan: volgende tik voor Leclerc

De volgende tik krijgt Leclerc in Bakoe. En weer is het zijn eigen auto die de tik uitdeelt. Dat hij de race met een afwijkende strategie zou winnen, is absoluut niet gegarandeerd, maar het is definitief klaar in ronde 21. Verstappen profiteert opnieuw en wint vrij gemakkelijk met twintig seconden voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez.

Terwijl Verstappen weer 25 punten uitloopt op Leclerc, gaat ook Pérez over de Ferrari-coureur heen. Hierna krijgt de Monegask nog maar één kans om weer bij Verstappen in de buurt te komen.

Stand na GP van Azerbeidzjan Max Verstappen: 150 punten

Sergio Pérez: 129 punten

Charles Leclerc: 116 punten

GP van Frankrijk: misschien wel de beslissende dag in de titelstrijd

Met zijn overwinning in Oostenrijk is Leclerc weer op 38 punten van Verstappen gekomen. Hoewel het gat daarmee nog altijd aanzienlijk is, mag Ferrari nog hopen. Maar na Frankrijk is die hoop wel vervlogen.

Deze keer is het niet de Ferrari die Leclerc in de steek laat, maar Leclerc die Ferrari teleurstelt. Het gaat te ver om te zeggen dat hij de zege weggooit, want Verstappen staat er strategisch beter voor op het moment dat de belangrijkste fout van het seizoen wordt gemaakt. Maar de gevolgen voor de titelstrijd zijn desondanks groot.

In ronde 17 gaat er een harde "Noooo!" over de boordradio van Ferrari. Leclerc spint van de baan, komt in de bandenstapels terecht en krijgt zijn auto daar door een weigerende versnellingsbak niet meer uit. Verstappen is daarmee wederom van zijn enige concurrent verlost en wint. Het gat in de titelstrijd wordt een kloof van 63 punten.

Stand na GP van Frankrijk Max Verstappen: 233 punten

Charles Leclerc: 170 punten

Sergio Pérez: 163 punten

Hongarije: Verstappen legt andere zwakte van Ferrari pijnlijk bloot

Een van Leclercs laatste kansen om nog iets van de titelstrijd te maken, dient zich aan in Hongarije. Verstappen start na problemen in de kwalificatie als tiende, terwijl de Monegask vanaf de derde plaats mag vertrekken. De bochtige Hungaroring moet zijn auto bovendien goed liggen. Maar alles gaat fout bij Ferrari.

Dat begint al voor de start, als Verstappen merkt dat de harde band nooit een goede raceband kan worden. Bij Ferrari valt dit blijkbaar niet op, waardoor de witte band onderdeel blijft van de geplande strategie. Bovendien is het zondag een stuk kouder dan eerder in het weekend. Daar past Red Bull zich goed op aan, maar Ferrari niet.

Met een sterke inhaalrace werkt Verstappen zich al naar voren, maar hij wordt nog een handje geholpen door Ferrari. Dat zet leider Leclerc toch op de harde band, terwijl in de race duidelijk blijkt dat die niet werkt. Verstappen is vervolgens zo veel sneller, dat hij Leclerc inhaalt, spint en vervolgens nóg eens langs de Ferrari-kopman gaat. De zege is daarna ook voor de Limburger, die koersvast op zijn tweede titel afstevent.

Stand na GP van Hongarije Max Verstappen: 258 punten

Charles Leclerc: 178 punten

Sergio Pérez: 173 punten

GP Japan: masterclass in ingekorte race

Regen, crashes, een tijdstraf, verwarring over de puntentelling; Verstappen had zich de race waarin hij voor de tweede keer kampioen zou worden vast anders voorgesteld. Maar hij wordt wel kampioen en heeft dat voornamelijk aan zichzelf te danken.

Na de start houdt hij Leclerc knap achter zich met een fraaie lijn door de eerste bocht. Na de onderbreking vanwege de regen laat Verstappen weer eens zien wat hij kan op een natte baan. De concurrentie heeft geen schijn van kans als de Limburger vanaf de eerste plaats wegrijdt en een enorme buffer opbouwt. De racewinst is daarom voor Verstappen.

De titel krijgt hij erbij als Leclerc nog een tijdstraf krijgt. De verwarring is in eerste instantie groot, maar de blijdschap bij Red Bull daardoor niet minder.

Stand na GP van Japan Max Verstappen: 366 punten

Sergio Pérez: 253 punten

Charles Leclerc: 252 punten

