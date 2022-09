Max Verstappen krijgt dit weekend bij de Grand Prix van Singapore al een kans om het wereldkampioenschap te beslissen. Bekijk hier het tijdschema rond de race in het Aziatische land.

Tijdschema GP Singapore

Vrijdag 12.00-13.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 15.00-16.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 12.00-13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 15.00-16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 14.00 uur: Race

Verstappen heeft in de WK-stand na 16 van de 22 Grands Prix 116 punten voorsprong op Ferrari-coureur Charles Leclerc. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez heeft 125 punten achterstand. In de laatste zes GP's zijn nog maximaal 164 punten te verdienen.

Na de race in Singapore heeft Verstappen een voorsprong van 138 punten nodig om de wereldtitel veilig te stellen. Dat betekent dat hij sowieso moet winnen om zondag al zeker te zijn van de titel.

Leclerc moet in dat geval minimaal als achtste eindigen om het feest van Verstappen uit te stellen en Pérez moet op het podium komen om de Nederlander nog even op zijn tweede wereldtitel te laten wachten. Wanneer Verstappen wint en ook nog eens de snelste raceronde klokt, moet Leclerc minimaal als zevende over de finish komen om de titelstrijd nog even levend te houden.