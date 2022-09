Verstappen in Singapore niet bezig met wereldtitel: 'We hebben geen haast'

Max Verstappen is een aantal dagen voor het Grand Prix-weekend in Singapore nog niet bezig met de wereldtitel. De Nederlander krijgt bij de race in het Aziatische land voor het eerst een kans om het kampioenschap te beslissen.

"Ik wil gewoon een goed weekend op de baan hebben en wil het per race bekijken. We hebben geen haast", zei de 24-jarige Verstappen woensdag. "Ik ben dus ook niet met het kampioenschap bezig."

Verstappen heeft in de WK-stand na 16 van de 22 Grands Prix 116 punten voorsprong op Ferrari-coureur Charles Leclerc. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez heeft 125 punten achterstand. In de laatste zes GP's zijn nog maximaal 164 punten te verdienen.

Na de race in Singapore heeft Verstappen een voorsprong van 138 punten nodig om de wereldtitel veilig te stellen. Dat betekent dat hij sowieso moet winnen om zondag al zeker te zijn van de titel.

Leclerc moet in dat geval minimaal als achtste eindigen om het feest van Verstappen uit te stellen en Pérez moet op het podium komen om de Nederlander nog even op zijn tweede wereldtitel te laten wachten. Wanneer Verstappen wint en ook nog eens de snelste raceronde klokt, moet Leclerc minimaal als zevende over de finish komen om de titelstrijd nog even levend te houden.

Coureurs na drie jaar terug in Singapore

Het is dit weekend voor het eerst sinds 2019 dat er door de Formule 1-coureurs weer wordt geracet in Singapore. Door de coronapandemie konden de afgelopen twee edities niet doorgaan.

"We zijn al een tijdje niet meer in Singapore geweest, dus het wordt interessant om te zien hoe het circuit zich heeft ontwikkeld", vervolgde Verstappen, die de focus vooral op de kwalificatie wil leggen.

"Want dat is hier erg belangrijk. Tijdens de race moeten we op alles voorbereid zijn, want er zijn meestal veel safetycars. Het is een uitdagend circuit, de vochtigheid is fysiek zwaar en het is erg moeilijk om een perfecte ronde te rijden."

