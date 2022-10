Verstappen voegt zich met tweede wereldtitel bij Alonso en Häkkinen

Max Verstappen is de zeventiende coureur die zich minimaal twee keer tot wereldkampioen in de Formule 1 heeft gekroond. De Nederlander stelde zondag met zijn zege in de Grand Prix van Japan titelprolongatie veilig.

Met zijn triomf verlaat Verstappen de groep van coureurs die eenmaal de titel veroverden. Die club bestaat nu eveneens uit zeventien personen.

Verstappen heeft nu Alberto Ascari, Graham Hill, Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen en Fernando Alonso geëvenaard. Lewis Hamilton en Michael Schumacher zijn met ieder zeven kampioenschappen de recordhouders.

In totaal heeft Verstappen dit seizoen twaalf Grands Prix gewonnen, nog maar één minder dan het record van Schumacher (2004) en Vettel (2013).

Dit seizoen zijn er nog vier Grands Prix te verrijden. Het gaat om races in de Verenigde Staten (21-23 oktober), Mexico (28-30 oktober), Brazilië (11-13 november) en Abu Dhabi (18-20 november).

Over zijn hele loopbaan staat Verstappen op 32 Grand Prix-overwinningen. Daarmee heeft hij net zo vaak gewonnen als Alonso. De Nederlander en de Spanjaard delen de zesde plaats in het klassement van coureurs met de meeste zeges. Hamilton heeft de meeste Grands Prix (103) gewonnen.

Meeste wereldtitels in de Formule 1: Lewis Hamilton - 7

Michael Schumacher - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost - 4

Sebastian Vettel - 4

Jack Brabham - 3

Jackie Stewart - 3

Niki Lauda - 3

Nelson Piquet - 3

Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari - 2

Graham Hill - 2

Jim Clark - 2

Emerson Fittipaldi - 2

Mika Häkkinen - 2

Fernando Alonso - 2

Max Verstappen - 2

