Vanaf volgend seizoen staan er zes sprintraces op het programma in de Formule 1, zo heeft de FIA dinsdag bekendgemaakt. Het aantal sprintraces wordt daarmee verdubbeld.

De FIA voerde de sprintraces in 2021 in als onderdeel van het F1-raceweekend. In het huidige seizoen worden ze verreden in Italië, Brazilië en Oostenrijk. Welke races de drie extra sprintraces gaan organiseren, is nog onbekend.

De sprintrace vindt plaats op de zaterdag van het raceweekend. De uitslag bepaalt de startopstelling voor de race op zondag. Tijdens de sprintrace zijn er ook punten voor het WK te verdienen.

Daarbij krijgt de winnaar acht punten en de nummer acht mag één punt bijschrijven. Vorig seizoen kreeg alleen de top drie extra punten.

"De sprintrace zorgt ervoor dat er het hele weekend actie is op de baan. De coureurs hebben vanaf het begin al iets om voor te vechten", aldus Formule 1-baas Stefano Domenicali. "Het zorgt voor meer drama en spanning in het weekend."

Max Verstappen won dit seizoen de sprintraces in Emilia-Romagna en Oostenrijk. De laatste sprintrace vindt plaats op 12 november bij de voorlaatste race van het seizoen in Brazilië.