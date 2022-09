Vanaf volgend jaar niet drie maar zes sprintraces in Formule 1

Vanaf volgend seizoen staan er zes sprintraces op het programma in de Formule 1, zo heeft de FIA dinsdag bekendgemaakt. Het aantal sprintraces wordt daarmee verdubbeld.

De FIA voerde de sprintraces in 2021 in als onderdeel van het F1-raceweekend. In het huidige seizoen worden ze verreden in Italië, Brazilië en Oostenrijk. Welke races de drie extra sprintraces gaan organiseren, is nog onbekend.