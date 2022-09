Zhou verlengt contract bij Alfa Romeo en staat voor tweede seizoen in Formule 1

Zhou Guanyu rijdt ook in 2023 voor Alfa Romeo, bevestigt zijn team dinsdagochtend. De Chinees staat door zijn contractverlenging voor zijn tweede seizoen in de Formule 1.

Door onze sportredactie

De 23-jarige Zhou was dit seizoen de enige nieuwkomer op de Formule 1-grid. Hij wist bij zijn Formule 1-debuut in Bahrein één punt te pakken, waarna hij in de Grands Prix van Canada en Italië ook punten behaalde door respectievelijk achtste en elfde te worden.

In zijn eerste jaar viel Zhou vooral op door zijn zeer zware crash in de Grand Prix van Groot-Brittannië begin juli. De Alfa Romeo-coureur ging meerdere keren over de kop en vloog zelfs over de bandenstapel, maar bleef ongedeerd.

"Ik ben blij en dankbaar dat Alfa Romeo mij de kans geeft om nog een seizoen deel uit te maken van het team", zegt Zhou, die met zijn meegebrachte miljoenen van grote financiële waarde is. "Onderdeel zijn van de Formule 1 was een droom die uitkwam en het gevoel dat ik had bij mijn eerste race zal mij altijd bijblijven."

Zhou vormt coureursduo met Bottas

Alfa Romeo zegt onder de indruk te zijn van de "inzet en houding" van Zhou, omdat hij "volwassen is en racevaardigheid heeft getoond die zijn jonge leeftijd te boven gaat". De goede band met teamgenoot Valtteri Bottas speelde ook een rol in de keuze van het team om de Chinese coureur een nieuw contract aan te bieden.

Zhou kijkt uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen en wil zich graag ontwikkelen binnen het team. "Ik wil nog meer bereiken in deze sport en met het team. Het harde werk dat we sinds het begin van het jaar hebben verricht, is slechts de eerste stap naar waar we volgend seizoen willen zijn."

De Chinese coureur haalde dit Formule 1-seizoen in totaal zes punten. Bottas doet het met 46 punten tot dusver een stuk beter. De twee coureurs van Alfa Romeo komen nog zes keer in actie, te beginnen met de Grand Prix van Singapore aankomend weekend.

