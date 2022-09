Nicholas Latifi vertrekt na het einde van het huidige Formule 1-seizoen bij Williams. De Canadees neemt na drie seizoenen afscheid van het Britse team en daarmee waarschijnlijk ook van de koningsklasse.

Sinds zijn debuut in 2020 scoorde Latifi slechts zeven WK-punten, al hielp het niet mee dat de Williams de afgelopen jaren bij de langzaamste auto's op de Formule 1-grid hoorde. Zijn teamgenoten George Russell, Alexander Albon en Nyck de Vries (eenmalig) presteerden doorgaans beter.

Latifi staat bekend als een betalende coureur, die veel geld meebrengt om te mogen rijden. Zijn vermogende ouders betaalden tientallen miljoenen voor het stoeltje van hun 27-jarige zoon. Voor 2023 zijn er steeds minder plekjes over op de grid, met veel kapers op de kust.

De Vries is na zijn sterke debuut voor Williams in de Italiaanse Grand Prix een van de kanshebbers voor Latifi's stoeltje, al wordt de Nederlander vooral in verband gebracht met AlphaTauri. Ook de Amerikaanse Formule 2-coureur Logan Sargeant, die al onder contract staat bij Williams, is een kanshebber. Voor 2023 is Albon al bevestigd als een van de coureurs.

Williams heeft geld dat Latifi meebracht niet meer nodig

Het geld dat Latifi Williams bracht, was de afgelopen jaren cruciaal om het team op de been te houden. Maar sinds de verkoop van de renstal aan het Amerikaanse Dorilton Capital is er genoeg financiële slagkracht.

Voor Max Verstappen speelde Latifi vorig jaar tegen wil en dank een cruciale rol in het behalen van zijn eerste wereldtitel. De spin van de Canadees in de slotrace Abu Dhabi zorgde voor de safetycar die Verstappen uiteindelijk in staat stelde om Lewis Hamilton nog in te halen. Het kwam Latifi op veel online haat te staan, waaronder doodsbedreigingen.

Nicholas Latifi tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza. Nicholas Latifi tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza. Foto: Getty Images

'Moment om nooit te vergeten'

"We willen Nicholas enorm bedanken voor zijn harde werk bij Williams", zegt teambaas Jost Capito in een reactie. "Onze tijd samen komt nu ten einde, maar we gaan ons best doen om het maximale uit het restant van het seizoen te halen. Hij wordt gerespecteerd in de Formule 1-paddock. We wensen hem het beste."

Latifi kijkt vooral terug op zijn zevende plaats in de Grand Prix van Hongarije vorig seizoen, een van de twee races waarin hij punten scoorde. "Dat was een moment dat ik nooit zal vergeten. Ik ga nu het volgende hoofdstuk van mijn loopbaan in. Ik bedank iedereen bij Williams voor drie geweldige jaren."

De Canadees komt nog zes keer in actie voor Williams, te beginnen met de volgende race in Singapore. Daar keert de Formule 1 volgend weekend terug na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie.