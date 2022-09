Yuki Tsunoda rijdt ook in 2023 bij AlphaTauri, bevestigt zijn team donderdag. De Japanner heeft zijn contract verlengd en begint in maart aan zijn derde seizoen in de Formule 1.

Het langere verblijf van de 22-jarige Tsunoda bij het zusterteam van Red Bull Racing hing al even in de lucht. De verlenging van de samenwerking werd recent al min of meer bevestigd door Red Bull-topman Helmut Marko en is nu definitief.

"Ik wil Red Bull, Honda en AlphaTauri enorm bedanken voor de mogelijkheid om in de Formule 1 te blijven rijden", reageert Tsunoda in het persbericht van zijn team. "Ik voel me echt onderdeel van het team en ben blij dat ik in 2023 met hen kan blijven racen."

Tsunoda is momenteel aan zijn tweede seizoen bezig en heeft al aan 38 Grand Prix-weekenden deelgenomen. Zijn beste resultaat behaalde hij in de schaduw van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij werd daar in 2021 knap vierde.

Het is nog onzeker wie de teamgenoot van Tsunoda bij AlphaTauri wordt. Pierre Gasly kondigde eerder dit jaar aan ook volgend seizoen bij het team te rijden, maar hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Alpine. Nyck de Vries wordt genoemd als zijn eventuele opvolger.

Dit bericht wordt aangevuld.