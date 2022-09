Yuki Tsunoda rijdt ook in 2023 bij AlphaTauri, bevestigt zijn team donderdag. De Japanner heeft zijn contract verlengd en begint in maart aan zijn derde seizoen in de Formule 1.

Het langere verblijf van de 22-jarige Tsunoda bij het zusterteam van Red Bull Racing hing al even in de lucht. De verlenging van de samenwerking werd recent al min of meer bevestigd door Red Bull-topman Helmut Marko en is nu definitief.

"Ik wil Red Bull, Honda en AlphaTauri enorm bedanken voor de mogelijkheid om in de Formule 1 te blijven rijden", reageert Tsunoda in het persbericht van zijn team. "Ik voel me echt onderdeel van het team en ben blij dat ik er in 2023 kan blijven racen."

Tsunoda is momenteel aan zijn tweede seizoen bezig en heeft al aan 38 Grand Prix-weekends deelgenomen. Zijn beste resultaat behaalde hij in de schaduw van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij werd daar in 2021 knap vierde.

Het is nog onzeker wie de teamgenoot van Tsunoda bij AlphaTauri wordt. Pierre Gasly kondigde eerder dit jaar aan ook volgend seizoen bij het team te rijden, maar hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Alpine. Nyck de Vries wordt genoemd als zijn eventuele opvolger.

Het is nog onzeker of Yuki Tsunoda volgend jaar aan de zijde van Pierre Gasly rijdt. Het is nog onzeker of Yuki Tsunoda volgend jaar aan de zijde van Pierre Gasly rijdt. Foto: Getty Images

'Verwacht dit jaar nog goede resultaten'

Tsunoda beleeft met AlphaTauri een moeizaam seizoen en verzamelde tot nu toe 11 WK-punten, goed voor de zestiende plek. In zijn debuutseizoen kwam hij tot 32 punten. Zijn vier jaar oudere teamgenoot Gasly heeft dit seizoen tot nu toe 22 punten verzameld.

"Natuurlijk is dit seizoen nog niet voorbij. We zijn nog volop aan het strijden in het middenveld", zegt Tsunoda. "We blijven hard werken om op een hoog niveau af te sluiten. Daar ben ik op dit moment volledig op gefocust en daarna kijken we pas naar volgend jaar."

Teambaas Franz Tost prijst Tsunoda's ontwikkeling en gretigheid. "Yuki bewijst dit seizoen opnieuw dat hij een plaats in de Formule 1 verdient. Ik verwacht ook dit jaar nog een paar goede resultaten van hem."

Het Formule 1-seizoen gaat op 2 oktober verder met de GP van Singapore. Op het Marina Bay Street Circuit krijgt Verstappen al zijn eerste kans om wereldkampioen te worden.