De Formule 1-kalender van 2023 is dinsdag goedgekeurd door de World Motor Sport Council. Het nieuwe schema telt een recordaantal van 24 races, waaronder de Nederlandse Grand Prix op 27 augustus. Ook keert de Grand Prix van China terug.

De kalender van 2022 telde nog 22 races, na het wegvallen van de Russische Grand Prix. Die blijft voorlopig van de kalender, net als de Grand Prix van Frankrijk.

Daarvoor in de plaats komen China (16 april) en Qatar (8 oktober) terug op de kalender, al staat China er met potlood op vanwege de voortdurende coronamaatregelen in het land. Daarnaast is er plek voor de Grand Prix in Las Vegas, als voorlaatste race op 18 november.

Spa-Francorchamps organiseert met de Belgische Grand Prix op 30 juli de laatste race voor de zomerstop in 2023. Het seizoen wordt dan na drie weekenden rust weer hervat op 27 augustus met de Nederlandse Grand Prix.

Het seizoen begint twee weken eerder dan in 2022, op 5 maart. De openingsrace is net als dit seizoen in Bahrein, waar naar verwachting ook de voorbereidende wintertests plaatsvinden. De slotrace is op 26 november (een week later dan in het huidige seizoen) in Abu Dhabi. Het seizoen duurt bij elkaar dus drie weken langer.

Formule 1-kalender 2023 1. Bahrein - 5 maart

2. Saoedi-Arabië - 19 maart

3. Australië - 2 april

4. China - 16 april

5. Azerbeidzjan - 30 april

6. Miami - 7 mei

7. Emilia-Romagna - 21 mei

8. Monaco - 28 mei

9. Spanje - 4 juni

10. Canada - 18 juni

11. Oostenrijk - 2 juli

12. Groot-Brittannië - 9 juli

13. Hongarije - 23 juli

14. België - 30 juli

15. Nederland - 27 augustus

16. Italië - 3 september

17. Singapore - 17 september

18. Japan - 24 september

19. Qatar - 8 oktober

20. Verenigde Staten - 22 oktober

21. Mexico - 29 oktober

22. Brazilië - 5 november

23. Las Vegas - 18 november

24. Abu Dhabi - 26 november

Verschuivingen en triple headers

De Grand Prix van Monaco, waarvan het contract dinsdag verlengd werd tot 2025, heeft zijn plekje op de kalender behouden, maar is nu gepland in het weekend voor de race in Spanje. Dit was de afgelopen jaren steeds omgedraaid.

De twee races vormen de eerste triple header (drie races in drie weken) samen met de GP van Emilia-Romagna op Imola. De stratenrace in Bakoe is voor dit trio geschoven en vindt nu plaats op 30 april.

Een tweede triple header zit aan het einde van het seizoen, met de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Het seizoen wordt afgesloten met de combi Las Vegas-Abu Dhabi (afstand: 13.000 kilometer). De race in Las Vegas vindt plaats op een zaterdagavond.

In tegenstelling tot eerdere jaren is er geen race in het weekend van de 24 uur van Le Mans, die op 10 en 11 juni plaatsvindt. De Indianapolis 500 valt zoals gewoonlijk wel samen met de Grand Prix van Monaco, op 28 mei.