De Vries volgt Gasly op bij AlphaTauri: volgend jaar twee Nederlanders in F1

Nyck de Vries komt volgend seizoen definitief uit in de Formule 1. De Fries heeft zaterdag een contract getekend bij AlphaTauri waar hij de opvolger wordt van Pierre Gasly, die naar Alpine vertrekt. De Vries is na Max Verstappen de tweede Nederlander die volgend seizoen in de koningsklasse van de autosport rijdt.

Door onze sportredactie

"Ik kijk er ontzettend naar uit om volgend jaar voor AlphaTauri te racen", aldus De Vries, die bij AlphaTauri de teamgenoot wordt van de Japanner Yuki Tsunoda.

"Na de Formule 2 is mijn autosportloopbaan iets anders gelopen van wat gebruikelijk is, maar de Formule 1 is altijd mijn droom geweest. Ik ben heel dankbaar dat deze droom nu uit gaat komen."

De 27-jarige De Vries maakte vorige maand tijdens de Grand Prix van Italië zijn debuut in de Formule 1. Op Monza verving hij de zieke Williams-coureur Alexander Albon, die met een blindedarmontsteking kampte.

In zijn eerste F1-race eindigde De Vries als negende en scoorde hij direct punten voor het WK-klassement. Hij was bovendien sneller dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi, die als vijftiende eindigde. Verstappen won de race op de hogesnelheidsbaan in Lombardije.

Nyck de Vries beleefde eerder deze maand een sterk Formule 1-debuut met een negende plaats op Monza. Foto: Getty Images

Gasly volgt Alonso op bij Alpine

Bij AlphaTauri wordt De Vries de opvolger van Gasly, die op zijn beurt Fernando Alonso vervangt bij Alpine. De Spanjaard maakte twee maanden geleden bekend dat hij een contract bij Aston Martin had getekend. Bij Alpine wordt Gasly de teamgenoot van Esteban Ocon, die in het bezit was van een doorlopend contract.

Het lag lang in de lijn der verwachting dat De Vries een stoeltje in de Formule 1 zou krijgen. De Sneker werd in 2019 kampioen in de Formule 2 en was twee jaar later de beste in de Formule E. Sinds 2021 was hij reservecoureur bij Mercedes.

Met de komst van De Vries staan er voor het eerst sinds 2006 twee Nederlanders onder contract bij een Formule 1-team. Zestien jaar geleden waren dat Robert Doornbos en Christijan Albers.

