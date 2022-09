Het Formule 1-avontuur van Nyck de Vries blijft vooralsnog beperkt tot één race. Alexander Albon is hersteld van zijn blindedarmontsteking en rijdt over ruim twee weken de Grand Prix van Singapore.

"Bedankt allemaal voor de steun. Ik kijk ernaar uit om weer te racen en ben me aan het voorbereiden op Singapore", schrijft Albon vrijdag bij een video waarin hij uitlegt dat hij zich na zijn operatie weer goed voelt.

De Vries mocht afgelopen weekend invallen nadat bleek dat Albon niet in staat was om in Monza te racen. De 27-jarige Nederlander beleefde met alleen de derde vrije training en de kwalificatie achter de rug een zeer verdienstelijk debuut door negende te worden.

Maandag werd echter al duidelijk dat een vervolg in Singapore er waarschijnlijk niet in zou zitten voor De Vries. Williams liet toen al weten dat het herstel van Albon volgens plan verliep.

Desondanks mag De Vries blijven hopen op meer Formule 1-races. De Nederlander hoopt op een vaste plek in 2023. Er wordt gefluisterd dat hij bij Williams de plek van Nicholas Latifi kan overnemen en ook Alpine zou een optie zijn.

De Grand Prix van Italië werd gewonnen door Max Verstappen, die zijn leiding in de strijd om de wereldtitel nog maar eens verstevigde. De Red Bull Racing-coureur was voor de vijfde keer op rij de beste.