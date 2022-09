Het circuit van Monza heeft woensdag een grootschalig onderzoek aangekondigd naar misdragingen van toeschouwers tijdens de Italiaanse Grand Prix. Verschillende fans meldden afgelopen weekend dat ze rond het circuit werden lastiggevallen door andere bezoekers.

Op video's die rondgaan op sociale media is te zien dat fans van Max Verstappen door mannen in Ferrari-shirts worden gesommeerd om hun Red Bull-pet af te doen. Ook gaan er beelden rond van spreekkoren waarin Verstappen en zijn familie in het Italiaans worden uitgescholden.

"Voor circuit Monza heeft het topprioriteit dat alle fans een plezierige ervaring overhouden aan hun bezoek", schrijft het circuit in een verklaring, zonder daarbij concrete misdragingen te noemen. "Daarom zijn we een grootschalig onderzoek gestart en zullen de nodige maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt."

Verstappen, die tijdens elk interview dat hij gaf op het circuit hard werd uitgejouwd, schreef de Grand Prix van Italië op zijn naam. De Nederlander is dit seizoen in een titelstrijd verwikkeld met onder anderen Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Het was overigens niet de eerste keer dit jaar dat er door fans werd geklaagd na een bezoek aan een Grand Prix. In Oostenrijk kwamen er meldingen binnen van vrouwen die werden lastiggevallen. Bij de Grand Prix van Nederland in Zandvoort waren soortgelijke klachten.

Het Formule 1-seizoen wordt op 2 oktober vervolgd met de Grand Prix van Singapore. WK-leider Verstappen krijgt op het Marina Bay Street Circuit zijn eerste kans om zijn wereldtitel te prolongeren. Daarna zijn er nog vijf races te gaan.