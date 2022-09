Met een uitstekend debuut in de Formule 1 heeft Nyck de Vries zich zondag in de kijker geracet. Vooral Williams en Alpine lijken voor volgend jaar werk te willen maken van De Vries, die dicht bij een toekomst in de koningsklasse van de autosport is.

De 27-jarige De Vries wordt al jaren gelinkt aan een stoeltje in de Formule 1, maar nooit kwam het tot een kans om zich te bewijzen tijdens een race in een Grand Prix-weekend. Tot zaterdagochtend, toen hij anderhalf uur voor de start van de derde vrije training in het Italiaanse Monza hoorde dat Williams-coureur Alexander Albon was getroffen door een acute blindedarmontsteking en hij de Britse Thai mocht vervangen.

Hoewel hij bijna geen tijd had om zich voor te bereiden, greep De Vries die kans met beide handen aan. Hij imponeerde zaterdagmiddag in de kwalificatie al door met de Williams Q2 te halen en was sneller dan teamgenoot Nicholas Latifi, die al sinds 2020 voor het roemruchte team uit het Britse Grove rijdt.

Door gridstraffen van andere coureurs schoof De Vries een dag later op naar een achtste startplek. Die uitgangspositie zette hij na een foutloze race om in een negende positie, waarmee hij twee punten scoorde. Daarmee passeerde hij Latifi in de WK-stand, die dit jaar nog geen enkele keer in de top tien reed.

Na afloop van de race op Monza werd De Vries overladen met complimenten. Het gerenommeerde Britse autosportmedium The Race gaf De Vries een zeldzame 10 als eindcijfer en ook van het Britse tijdschrift Autosport ontving hij de maximale score.

De Vries sinds 2019 gelieerd aan Mercedes

De Vries, de Formule 2-kampioen van 2019, werd na zijn titel in de belangrijkste opstapklasse richting de Formule 1 binnengehaald door Mercedes. De Duitse autosportgigant stalde hem bij het fabrieksteam in de Formule E, waar hij begin vorig jaar de wereldtitel mee pakte. De laatste twee jaar was hij ook de officiële reservecoureur van Mercedes in de Formule 1.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was in Monza lyrisch over het optreden van De Vries. "Ik zou niet weten wat hij nog meer moet doen om volgend jaar in de Formule 1 te mogen rijden", zei Wolff, die bij Mercedes met doorlopende contracten van Lewis Hamilton en George Russell zelf (nog) geen plek voor hem heeft.

Williams-teambaas Jost Capito maakte er zondagmiddag geen geheim van dat hij De Vries volgend jaar dolgraag wilde hebben. "Maar het is vooral aan hem", zei Capito, die daarmee suggereerde dat De Vries al andere aanbiedingen heeft gekregen.

Bij Williams, waar Albon voor volgend jaar al zeker is van een stoeltje, zou De Vries de vervanger worden van Latifi. Hij is de enige fulltime coureur die dit jaar nog geen enkel punt heeft gescoord. De 27-jarige Canadees, die in 2019 in de Formule 2 achter De Vries als tweede eindigde, brengt tientallen miljoenen aan sponsorgeld mee.

Doordat Williams werd overgenomen door investeringsmaatschappij Dorilton Capital en de Formule 1 inmiddels een budgetplafond heeft ingevoerd, heeft Williams de miljoenen van Latifi volgend jaar waarschijnlijk niet meer nodig. Dat maakt de weg vrij voor De Vries, die anders dan Latifi geen tientallen miljoenen aan sponsorgeld kan inbrengen.

29 Nyck de Vries dankbaar over boordradio bij Formule 1-entree

Alpine zou al Formule 1-test met De Vries inplannen

Williams heeft in de strijd om een handtekening van De Vries mogelijk concurrentie van Alpine. Na het mislopen van supertalent Oscar Piastri is het nog onbekend wie volgend jaar de teamgenoot van Esteban Ocon bij de Franse renstal wordt. Pierre Gasly stond naar verluidt bovenaan het lijstje bij Alpine, maar zijn huidige werkgever AlphaTauri wil Gasly volgend jaar alleen laten gaan als er een waardige vervanger voor Gasly wordt gevonden.

Red Bull-topman Helmut Marko zei begin deze maand in Zandvoort dat hij IndyCar-coureur Colton Herta dolgraag naar de Formule 1 wil halen als vervanger van Gasly. Maar doordat de 22-jarige Amerikaan niet genoeg punten voor een Formule 1-superlicentie heeft, is het zeer onzeker of die deal kan doorgaan.

Omdat Alpine niet tot het laatste moment op de mogelijke komst van Gasly wil wachten, zou het team werk willen maken van De Vries. Volgens The Race is er ergens in de komende drie weken zelfs al een test op de Hungaroring ingepland om de kwaliteiten van De Vries van dichtbij te bekijken. Tijdens diezelfde test zou ook de negentienjarige Jack Doohan - de nummer vier uit het Formule 2-kampioenschap - in actie komen. Nico Hülkenberg - 184-voudig Grand Prix-coureur - is naar verluidt ook in de race voor het laatste Alpine-stoeltje.

Bij de overige teams lijkt de voorkeur uit te gaan naar een coureur uit de eigen opleiding. Al valt niet uit te sluiten dat De Vries later alsnog bij een van deze renstallen in beeld komt. Het worden in ieder geval spannende weken voor De Vries, die in zijn hele loopbaan nog nooit zo dicht bij een fulltime toekomst in de Formule 1 is geweest.