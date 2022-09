De kans is groot dat de Formule 1-carrière van Nyck de Vries voorlopig beperkt blijft tot de Grand Prix van Italië van afgelopen weekend. Williams meldt maandag dat Alexander Albon goed herstelt van zijn blindedarmoperatie en dat de Britse Thai toewerkt naar de volgende Grand Prix, die over drie weken in Singapore wordt verreden.

De operatie van Albon verliep niet zonder problemen. Door complicaties lag hij zelfs even op de intensive care, maar inmiddels is hij overgebracht naar de algemene zorgafdelingg. De verwachting is dat hij het ziekenhuis van Monza dinsdag mag verlaten en terug kan keren naar huis.

De 26-jarige Albon voelde zich afgelopen zaterdag steeds slechter, nadat hij vrijdag de eerste twee vrije training op het circuit van Monza had gereden. De Vries, die onder contract staat bij Mercedes dat de motoren voor Williams levert, mocht hem vervangen. De Nederlander kende een uitstekende Formule 1-debuut door zondag in de race als negende te finishen.