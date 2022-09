Teambazen Christian Horner (Red Bull Racing) en Mattia Binotto (Ferrari) vinden het teleurstellend dat de Grand Prix van Italië zondag in een safetycarsituatie eindigde. Ze stellen dat het tegen eerder gemaakte afspraken ingaat.

In de slotfase van de race viel McLaren-coureur Daniel Ricciardo stil, waarna de wedstrijdleiding besloot de safetycar in te zetten. Er volgde geen herstart meer, waardoor van een spannende finish geen sprake was.

"We willen niet winnen in een safetycarsituatie. We hebben het er al jarenlang over dat er racend gefinisht moet worden. Er was genoeg tijd voor een herstart", zei Horner na de overwinning van Max Verstappen.

"De safetycar ging voor George Russell rijden, wat mij betreft een verkeerde keuze. Wij hadden de snelste auto. We delen de teleurstelling van de fans, want nu is ons een mooie finish ontnomen."

Horner is teleurgesteld in de wedstrijdleiding. "Het staat haaks op wat we eerder besproken hebben. Helaas waren de fans vandaag de grote verliezers. We moeten snel kijken hoe we dit kunnen aanpakken."

Binotto vindt dat het allemaal te lang duurt

Collega Binotto deelt de teleurstelling. Volgens de Italiaan zijn de regels juist nog uitvoerig besproken na vorig seizoen, toen een safetycarsituatie in Abu Dhabi tot de beslissing in de strijd om het wereldkampioenschap leidde.

"Het is geen kwestie van de regels veranderen, want die zijn juist uitgebreid besproken na vorig jaar", zegt Binotto, die vindt dat het allemaal wel wat sneller kan.

"Ik ben vooral teleurgesteld over hoelang het duurt voordat een beslissing wordt genomen. En we snappen ook niet waarom het zo lang moet duren voordat de auto's tussen de safetycar en de leider in de wedstrijd vandaan zijn."

Verstappen zette met zijn overwinning in Italië een nieuwe stap naar de wereldtitel. In theorie kan hij het kampioenschap tijdens het volgende raceweekend al veiligstellen. Dan wordt de Grand Prix van Singapore verreden.