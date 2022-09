De teleurstelling is groot bij Ferrari, nadat de zege in de Formule 1 voor de vijfde keer op rij aan Max Verstappen moest worden gelaten. De concurrent van Red Bull Racing was zondag de beste in de Grand Prix van Italië.

Charles Leclerc startte in Monza van poleposition, maar kon zijn leidende positie niet vasthouden. Er werd uiteindelijk gefinisht achter de safetycar, wat voor een anticlimax zorgde.

"Het was een frustrerend einde. Ik wilde racen. Het is jammer. Ik heb vandaag alles gegeven. Ik had graag gewonnen voor de geweldige tifosi, maar het zat er simpelweg niet in", zei Leclerc.

De Monegask won dit seizoen drie keer, tegenover elf overwinningen voor Verstappen. Hoewel het kampioenschap al een tijdje uit zicht is voor Ferrari, probeert Leclerc te focussen op het positieve.

"Onze snelheid was goed", zei hij over de race in Italië. "Laten we niet vergeten dat onze verwachtingen voor dit circuit niet heel hoog waren. Het was een mooie verrassing dat we pole pakten. We hebben wat progressie geboekt en waren competitiever dan in voorgaande weekenden."

Binotto: 'Er is nog werk te doen'

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zag eveneens wat lichtpuntjes, al bleef hij ook kritisch. "Tweede en vierde worden is een goed resultaat, al is het natuurlijk jammer om niet te winnen wanneer je vanaf pole start", zei hij.

"Max was simpelweg weer sneller dan wij. We hebben ten opzichte van de vorige races wel vooruitgang geboekt, al is het nog niet genoeg. Er is nog werk te doen met het oog op de zondagen en bandenslijtage."

Ook Binotto baalde van het einde achter de safetycar. "Het is geen kwestie van het veranderen van de regels, want die zijn uitgebreid besproken na vorig jaar. Ik ben vooral teleurgesteld over hoe lang het duurt voordat een beslissing wordt genomen."

De achterstand van Leclerc op WK-leider Verstappen is 116 punten. In theorie kan de Nederlander van Red Bull Racing bij de volgende race in Singapore al wereldkampioen worden. Daarna volgen nog races in Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.