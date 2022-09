Williams-teambaas Jost Capito vindt dat Nyck de Vries zich kandidaat heeft gesteld voor een vaste raceplek in de Formule 1 volgend seizoen. De Nederlander maakte zondag bij zijn F1-debuut indruk in de Grand Prix van Italië door als negende te eindigen.

"Hij heeft laten zien wat hij kan in de Formule 1. Hij staat op onze lijst, maar hij heeft ook andere verplichtingen", zei Capito enigszins cryptisch bij Viaplay. "Het is nu vooral aan hem. Hij moet zeggen waar zijn toekomst ligt."

De Vries verving dit weekend de zieke Alexander Albon, die voor volgend seizoen al vastligt bij Williams. Nicholas Latifi, de andere vaste coureur van het team, heeft nog geen duidelijkheid over zijn toekomst. De Vries is kandidaat om de Canadees te vervangen.

De Vries reed dit seizoen al voor Mercedes in de elektrische raceklasse Formule E en is ook reservecoureur bij het Formule 1-team van Mercedes. "Hij heeft voor ons in de simulator gezeten en we hebben altijd een stoeltje voor hem klaarstaan", aldus Capito.

Williams-teambaas Jost Capito: "De Vries heeft laten zien wat hij kan." Foto: Getty Images

'Nyck heeft de verwachtingen overtroffen'

De Vries maakte zaterdag al indruk door bij de kwalificatie als dertiende te eindigen. Door gridstraffen bij andere coureurs mocht de 27-jarige Nederlander zondag van de achtste positie starten.

"Het is wel extreem moeilijk om in de auto te stappen als je dat pas zaterdag om 11.00 uur hoort", vervolgde Capito. "Ik had heel hoge verwachtingen van hem, maar die heeft hij gewoon overtroffen."

"Vooraf zei ik tegen Nyck: 'Heb plezier, het maakt niet uit als je de eerste bocht niet doorkomt.' Maar hij leverde gewoon een fantastische race af", besloot de teambaas van Williams.