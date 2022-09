Met een negende plaats in zijn debuutrace maakte Nyck de Vries zondag in Italië uitstekende reclame voor zichzelf. De 27-jarige Fries dankt Williams voor de goede begeleiding, maar was vooraf toch nerveus. "Ik lag de hele nacht wakker."

"De laatste 24 uur waren een droom", lachte De Vries na zijn eerste race in de Formule 1. Met een puntenfinish als vervanger van Alexander Albon bracht de Nederlander het er uitstekend van af. Ondanks een korte voorbereiding scoorde hij zijn eerste twee WK-punten.

Dat was onder meer te danken aan goede begeleiding van het team. "Ik kon niet helder meer denken en moest gewoon aan de slag", blikte De Vries terug op de ochtend voor zijn eerste race.

Het team wilde hem zo goed mogelijk voorbereiden, en was selectief geweest met welke input ze gaven over de vele knopjes op het stuur. "Ik heb de laatste tijd veel stuurwielen gezien. We besloten om alleen dat te leren wat ik nodig had tijdens de race. Als ik verder nog dingen moest weten, dan kon ik daarnaar vragen."

Op de startgrid kwam Max Verstappen langs om De Vries gerust te stellen. "Hij vertelde dat het goed kwam en dat ik gewoon goed moest starten, en dan zou het daarna vanzelf gaan. Ik had hem gisteravond al gesproken en deze morgen weer. Ook Lewis Hamilton feliciteerde me. Ik kreeg heel veel steun."

29 Nyck de Vries dankbaar over boordradio bij Formule 1-entree

De Vries moest zo snel mogelijk in zijn ritme komen

De start vanaf de achtste plaats was voor De Vries niet geweldig, maar hij hield wel stand. Dat hij niet goed van zijn plek kwam, was makkelijk verklaarbaar. "De koppelingshendel achter het stuur was op maat gemaakt voor Nicholas Latifi. Zijn handen zijn twee keer zo groot als die van mij.

Het was voor De Vries vervolgens vooral belangrijk om gelijk in een ritme te komen en geen plekken te verliezen. "Dan gaan je banden eraan en loop je achter de feiten aan. Dus ik was blij met onze strategie en hoe we de race hebben aangepakt. "

"De snelheid was goed, de auto voelde geweldig. Ik heb ook niet veel gezweet. Mijn hartslag was laag, ik had het gevoel dat ik de controle had. Maar mijn schouders doen nu wel pijn", vertelde de voormalig Formule 2-kampioen.

'Voelde toch als een soort sollicitatiegesprek'

De vraag is hoe het nu verder gaat met De Vries. Albon is over drie weken in Singapore normaal gesproken weer terug. Wel rijdt de Friese coureur dit seizoen waarschijnlijk nog één of meerdere vrije trainingen. In 2023 zijn er nog wat stoeltjes vrij, onder meer bij Williams en Alpine.

"Ik moet misschien een powerpointje gaan maken", grapte De Vries. "Elke keer als je in de auto zit, is het toch een soort sollicitatiegesprek. Je moet die kansen pakken en niet te veel willen. Ik ben blij dat het zo heeft uitgepakt. Ik weet wel dat het vandaag lekker uitkwam met gridpenalty's en uitvalbeurten van anderen, maar dit neemt niemand me meer af."

De Vries herhaalde zijn vaste verklaring dat hij niet bepaalt of hij volgend jaar een stoeltje heeft. Zijn prestaties dit weekend kunnen daar wel bij helpen. "Ik voel dat ik niet missta op deze grid. Ik heb het goed gedaan dit weekend. Dat wordt ook gewoon van je verwacht. Maar het gaat niet alleen om wat je kan."

86 Verstappen en De Vries schieten uit de startblokken bij race in Monza

Vader De Vries kon het in Monza meemaken

Uiteindelijk had De Vries vooral genoten. Hij kijkt trots terug op zijn debuut en zijn eerste meters in de Formule 1. Dat kon hij ook met familie delen.

"Toen ik mijn vader vanmorgen zag, heb ik alleen een zoen gegeven en liep ik meteen door. Want ik wist dat we zouden gaan huilen als ik langer bij hem bleef. We zijn hard naar elkaar, maar ook zeer emotioneel. Ik ben dolblij dat hij erbij kon zijn en dat hij het met zijn eigen ogen heeft gezien."