Max Verstappen kan bij de eerstvolgende Grand Prix over drie weken in Singapore al wereldkampioen worden. Als de Nederlander wint, Charles Leclerc als negende of lager eindigt en Sergio Pérez niet op het podium komt is, Verstappen zeker van de titel.

Huidige WK-stand 1. Max Verstappen - 335 punten

2. Charles Leclerc - 219 punten

3. Sergio Pérez - 210 punten

De 24-jarige Verstappen heeft na zijn zege in het Italiaanse Monza een voorsprong van 116 punten op nummer twee Leclerc. Zijn voorsprong op nummer drie Pérez is liefst 125 punten.

Na de race in Singapore heeft Verstappen een voorsprong van 138 punten nodig om de wereldtitel veilig te stellen. Dat betekent dat hij sowieso moet winnen om dan al zeker te zijn van de titel.

Leclerc moet meer dan twee punten scoren om het titelfeest van Verstappen uit te stellen en Pérez moet op het podium eindigen om Verstappen nog even op zijn aanstaande titel te laten wachten.

Na de Grand Prix van Singapore zijn er nog vijf races te gaan in dit Formule 1-seizoen. Later dit jaar wordt er nog geracet in Japan, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Bij de race in Brazilië staat er ook nog een sprintrace op het programma.