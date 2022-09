Max Verstappen is verheugd met zijn eerste zege op Monza. De Red Bull-coureur begon op de zevende plek aan de Grand Prix van Italië, maar pakte al snel de koppositie en hield uiteindelijk Charles Leclerc achter zich.

"We hadden een geweldige race vandaag", zegt Verstappen na afloop. "Op alle banden waren we goed. We hadden een heel sterke auto. Richting het einde van de race konden we het gat met Leclerc controleren."

De GP van Italië eindigde achter de safetycar. Zo'n vijf rondes voor het einde viel de McLaren van Daniel Ricciardo stil op de baan, waarna de safetycar het circuit opkwam. Pas aan het einde van de laatste ronde ging die naar binnen. Omdat voor de finishlijn niet ingehaald mocht worden, bleef de volgorde waarin de coureurs reden ongewijzigd.

"Helaas hadden we geen herstart meer, maar voor ons was het een heel goede dag", aldus Verstappen. "De start was goed en ik kwam die eerste chicane ook goed door. Ik kon snel mijn ritme pakken. Toen ik vooraan reed, kon ik mijn banden goed houden."

Verstappen boekte zijn vijfde overwinning op rij in de Formule 1. Bij de volgende race in Singapore kan de WK-leider al kampioen worden als hij zelf de race wint, Leclerc uitvalt en teamgenoot Sergio Pérez niet hoger dan zesde finisht.