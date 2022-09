Max Verstappen heeft zondag in de Grand Prix van Italië voor de vijfde keer op rij een race gewonnen. De WK-leider was Ferrari-coureur Charles Leclerc de baas en verstevigde opnieuw zijn leiding in het kampioenschap. Bij de volgende race in Singapore krijgt hij zelfs een kleine kans om zijn tweede wereldtitel veilig te stellen.

Formule 1-debutant Nyck de Vries, die bij Williams de door een blindedarmontsteking getroffen Alexander Albon verving, finishte op een fraaie negende plaats. Daarvoor kreeg de 27-jarige Fries meteen zijn eerste twee WK-punten.

Verstappen kwam als winnaar over de streep, terwijl het veld achter de safetycar reed. Die was de baan opgekomen vanwege de stilgevallen McLaren van Daniel Ricciardo. Het duurde daarna te lang om de auto van de Australiër weg te krijgen.

Bij de volgende race in Singapore kan Verstappen kampioen worden als hij zelf de race wint, Leclerc uitvalt en Pérez niet hoger dan zesde finisht.

Uitslag Grand Prix van Italië 1. Max Verstappen (Red Bull Racing)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Sergio Pérez (Red Bull Racing)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Pierre Gasly (AlphaTauri)

9. Nyck de Vries (Williams)

10. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Verstappen stoomt weer snel op

Vanaf de zevende startplaats stoomde Verstappen snel op naar voren. Bij het ingaan van de tweede ronde lag de Limburger al derde, en drie ronden later ging hij Russell voorbij en kwam Leclerc in het vizier.

De Monegask maakte elf ronden later gebruik van een virtual safetycar om zijn eerste stop te maken. Leclerc wisselde zijn softbanden in voor mediums, wat zeer vroeg in de race was voor een eenstopstrategie. Verstappen reed op zijn softbanden door tot ronde 26 en maakte toen een stop voor mediums.

Na die stop kwam de WK-leider weer achter Leclerc de baan op, met een gat van tien seconden. Verstappen begon zijn concurrent binnen te hengelen, toen Leclerc voor een tweede stop naar binnen ging. De Ferrari-coureur kreeg softbanden en had twintig ronden de tijd om een gat van negentien seconden dicht te rijden. Daarvoor had hij niet de snelheid. Of Verstappen was juist rap genoeg om dat niet te laten gebeuren.

De keuze om met een afstelling te rijden die goed was voor bandenbehoud, betaalde zich zo uit voor Verstappen. Leclerc had wel het tempo over één ronde, maar de Nederlander legde zowel voor als na zijn pitstop een sterk en stabiel tempo op het asfalt.

De safetycarsituatie in de slotfase leek het nog spannend te maken, maar het kwam nooit meer van racen. Verstappen was voor de zekerheid wel gestopt naar een verse set softbanden.

De Vries houdt knap stand in top tien

De Vries hield na de start knap stand in de top tien, met alleen een derde vrije training en de kwalificatie in de benen. De invaller bij Williams belandde na de openingsfase in een lange DRS-trein achter Daniel Ricciardo en kon zich zo goed handhaven binnen in de top van het middenveld. In ronde achttien werd hij naar binnen geroepen voor een set mediumbanden, na op softs te zijn vertrokken.

De Nederlandse debutant stond in de slotfase onder druk, maar profiteerde van de safetycarsituatie. Daardoor kon hij zijn Williams gecontroleerd over de streep rijden.