Vanaf de zevende plaats begint Max Verstappen zondag om 15.00 uur aan de Grand Prix van Italië, met naast hem landgenoot Nyck de Vries op de achtste plaats. De WK-leider gaat de race in met één doel: de banden goed houden en toeslaan als de rest het lastig krijgt.

Het is de omgekeerde wereld op Monza: de Ferrari's zijn op de rechte stukken sneller dan de Red Bulls. Dat is het gevolg van de keuze van Red Bull om met meer 'vleugel' te rijden.

Op de RB18 van Verstappen zit een grotere achtervleugel, die op de rechte stukken meer in de weg zit dan bijvoorbeeld het dunnere vleugeltje op de Ferrari's. Het voordeel is dat er in de bochten meer neerwaartse druk is en de auto minder gaat glijden. Dat moet zorgen voor minder degradatie van de banden, of zoals de teams het noemen: tyre deg. De banden worden dan te heet, waardoor ze grip verliezen.

Grofweg komt het erop neer dat bij Verstappen de grip meer uit de aerodynamica komt, en bij polesitter Charles Leclerc meer uit de banden. Die hebben het dus zwaarder op de Ferrari, waardoor in ieder geval Red Bull verwacht dat de Monegask ergens in de race tempo gaat verliezen.

De Ferrari is dus wel sneller op de rechte stukken, maar ook dat is relatief. Om die topsnelheid te bereiken is ook goede tractie nodig uit de bochten. Als de banden minder worden, komt de auto langzamer uit de bochten en is er uiteindelijk dus ook minder topsnelheid. Leclerc is bewust van het gevaar dat Verstappen vormt, maar dacht zaterdag toch dat hij de snelheid door de race kan vasthouden om te winnen. De tijd zal het leren.

83 Bekijk de samenvatting van de kwalificatie met Verstappen en De Vries

Afstelling Williams De Vries lijkt op die van Ferrari

De Vries zit in een auto die enigszins hetzelfde is afgesteld als de Ferrari. De Williams is sowieso al de auto met de minste neerwaartse druk van het veld, wat niet altijd een voordeel is. Op Monza is dit niet zo'n probleem en gaat de auto als een speer over de rechte stukken. De vraag voor de Nederlander is wel hoelang hij de banden daarbij goed houdt, als de Williams gaat glijden in de bochten.

Voor de coureur uit Sneek is het vooral zaak om de zijn leenauto voor een weekend aan de finish te brengen, waarbij hij zelf mikt op zijn eerste WK-puntje. Als hij teamgenoot Nicholas Latifi op waarde weet te kloppen, doet De Vries al uitstekende zaken.

Topsnelheden in de kwalificatie Nicholas Latifi (Williams): 347,8 km/u

Nyck de Vries (Williams): 346,9 km/u

Carlos Sainz (Ferrari): 346,0 km/u

Charles Leclerc (Ferrari): 343,2 km/u

Max Verstappen (Red Bull): 342,5 km/u

Eenstopstrategie lijkt een zekerheidje

Mits er geen (virtual) safetycars of rode vlaggen zijn, lijkt een eenstopper zondag de logische pitstopstrategie. De afgelopen jaren was dat ook gebruikelijk op Monza.

Volgens bandenleverancier Pirelli zijn er twee reële opties. Van soft naar hard met een stop tussen ronde 18 en 24, of van medium naar hard met een stop tussen ronde 23 en 30. Van soft naar medium is een derde alternatief, maar dat lijkt alleen weggelegd voor de auto's die goed met de banden omgaan.

De meeste toppers hebben nog een set hard en een set medium over, en twee of drie sets softs. Dat ziet er in het overzicht als volgt uit.