Charles Leclerc was zaterdag in Monza verrast door de snelheid in zijn Ferrari. De Monegask pakte poleposition voor de Grand Prix van Italië en denkt dat hij zondag ook het tempo heeft om onder anderen Max Verstappen achter zich te houden.

"Dit voelt heel goed", zei een lachende Leclerc na afloop van de kwalificatie. "Op Spa-Franchorchamps, wat toch een vergelijkbare baan is, liep het voor geen meter. Dat het nu in eigen huis zo veel beter ging, is toch een verrassing."

De Ferrari-kopman hield Verstappen met ruim een tiende van een seconde achter zich. Dat de Scuderia sneller is dan vooraf verwacht, is volgens Leclerc te danken aan probeersels in de vrije trainingen op vrijdag.

"We hebben daarin van alles getest en toen hebben we toch wat dingen gevonden. Daar is uiteindelijk snelheid uit gekomen."

'Mogen geen fouten maken'

Verstappen start als zevende in Monza en rekent op zijn meer op de race afgestelde Red Bull om alsnog te winnen. Leclerc erkent het gevaar van de opstomende WK-leider, maar dicht zichzelf toch goede kansen toe om net als in 2019 te winnen.

"Deze pole zag ik niet aankomen, maar we moeten er nu wel een goed vervolg aan geven. Dus dat begint met goed starten en geen fouten maken. Dan denk ik dat we de snelheid hebben om te kunnen winnen."