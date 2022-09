Nyck de Vries is uiteraard trots op zijn aanstaande debuut in de Formule 1, al heeft hij amper tijd gehad om erover na te denken, laat staan ervan te genieten. De reservecoureur hoorde vlak voor de derde vrije training dat hij dit weekend bij de Grand Prix van Italië de zieke Alexander Albon moet vervangen bij Williams, waardoor hij de zestiende Nederlander ooit wordt in de koningsklasse van de autosport.

De 27-jarige De Vries reed vrijdag namens Aston Martin de eerste vrije training op Monza, waarna hij zaterdag vrij zou zijn. "Ik zat vanochtend rustig een cappuccino te drinken en naar de Formule 3 te kijken toen ik een telefoontje kreeg van James Vowles (engineer van Mercedes, red.). Ik moest meteen komen", vertelde Vries zaterdag na de kwalificatie waarin hij dertiende werd.

De Vries staat onder contract bij Mercedes, dat hem bij meerdere teams kan inzetten omdat het de motoren levert. Vowles vertelde De Vries dat hij naar Williams moest. "Daar zag ik dat Alex behoorlijk ziek was en hoorde ik dat ik hem moest vervangen. Ik ben blij met de kans, maar hoop voor Alex dat hij snel herstelt."

De in Sneek geboren De Vries heeft recente race-ervaring in de Formule E, de klasse waarin hij vorig seizoen kampioen werd namens Mercedes. Ook komt hij regelmatig uit in het WEC-kampioenschap voor langeafstandsraces, maar met zijn Formule 1-debuut komt pas echt een droom uit.

"Ik had geen tijd om daarover na te denken. Anderhalf uur voor de derde vrije training wist ik dat ik in actie moest komen en ook de kwalificatie en de race moest rijden. Ik kon nog net mijn familie een berichtje sturen. Ik dacht: straks zien ze me ineens rijden op tv en zijn ze verrast. Vlak voor de kwalificatie keek ik weer op mijn telefoon en zag ik dat er 250 berichten waren binnengekomen."

83 Bekijk de samenvatting van de kwalificatie met Verstappen en De Vries

'Het brengt een lach op mijn gezicht'

De Vries maakte vervolgens een goede indruk in zijn eerste Formule 1-kwalificatie ooit door zijn teamgenoot Nicholas Latifi voor te blijven. De 27-jarige coureur verloor in Q1 nog zijn snelste rondetijd vanwege tracklimits, maar was alsnog snel genoeg om door te gaan. Latifi kon ondertussen al uitstappen. De Vries kwam daarna niet door Q2 en werd uiteindelijk dertiende.

"Ik denk dat ik tevreden mag zijn", zei De Vries. "Ze hebben bij Williams de wagen snel aan mij aangepast. Dat was zo goed als het kon. En dan is dit na zo'n korte voorbereiding best goed. En toch heb ik nog ergens het gevoel dat ik beter had gekund. Dat is de druk die ik mezelf opleg."

Zondag voor de race zal De Vries ook druk voelen, nadat hij jaren had gehoopt op deze kans in de Formule 1. Vrijdag vertelde hij dat hij met meerdere Formule 1-teams in gesprek is over een stoeltje in 2023 en dus kan de race op Monza als een examen voelen. "Maar ik denk niet: dit is dé kans. En ook niet: dit is mijn enige kans. In het racen is er altijd druk, je moet altijd presteren."

Door het grote aantal gridstraffen bij andere coureurs schuift De Vries na zijn dertiende tijd op naar de achtste plaats in de startopstelling, waardoor hij zondag de vierde startrij deelt met Max Verstappen. En dat is bijzonder voor De Vries. "Het zorgt voor een lach op mijn gezicht, maar ik reken me niet rijk. Hopelijk kan ik in de race groeien. Goed starten, een paar goede ronden rijden en dan het ritme vinden. En misschien kan ik dan gaan dromen van een punt."

Top tien kwalificatie Grand Prix van Italië 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.20,161

2. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.20,306

3. Carlos Sainz (Ferrari) - 1.20,429

4. Sergio Pérez (Red Bull Racing) - 1.21,206

5. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.21,524

6. George Russell (Mercedes) - 1.21,542

7. Lando Norris (McLaren) - 1.21,584

8. Daniel Ricciardo (McLaren) - 1.21,925

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1.22,648

10. Fernando Alonso (Alpine) - geen tijd in Q3