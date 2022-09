Max Verstappen vond zaterdag snel berusting in zijn tweede tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. De Nederlander, die door een gridstraf vanwege een motorwissel sowieso niet op pole zou beginnen, moest thuisfavoriet en Ferrari-coureur Charles Leclerc voor zich dulden op Monza.

"Het zat dicht bij elkaar", zei Verstappen in een eerste reactie na de kwalificatie. "Maar we kozen natuurlijk bewust voor wat meer downforce. Dat is voor één snelle ronde misschien niet het beste, maar al met al was het een goede ronde. Ik heb ervan genoten."

De 24-jarige Verstappen noteerde een tijd van 1.20,306, waarmee hij zijn meerdere moest erkennen in Leclerc (1.20,161). Bij Ferrari was veel gericht een sterke kwalificatie. Verstappen reed juist met een iets grotere achtervleugel, wat hem vooral in de race beter behoud van de banden moet opleveren.

"Daardoor kunnen we zondag sterk zijn. Ook wetende dat we wat naar achteren staan in de startopstelling", zei Verstappen, die nog niet weet op welke plek hij zondag gaat starten. Ik moet proberen in het begin van de race uit de problemen te blijven en me dan naar voren zien te werken."

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.00 uur op Monza. De race werd vorig seizoen gewonnen door Daniel Ricciardo, die McLaren de eerste overwinning sinds 2012 bezorgde. Verstappen viel toen uit na een veelbesproken botsing met Lewis Hamilton.

Klassementsleider Verstappen gaat de Grand Prix van Italië in met een voorsprong van 109 punten op Leclerc en teamgenoot Sergio Pérez.