Max Verstappen heeft zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië de tweede tijd gereden, achter Ferrari-coureur Charles Leclerc. Williams-invaller Nyck de Vries reed in zijn eerste Formule 1-kwalificatie de dertiende tijd.

Verstappen moet zondag nog wel een gridstraf van vijf plaatsen inlossen, net als een hele reeks andere coureurs. George Russell reed de zesde tijd in zijn Mercedes, maar staat naast Leclerc op de eerste startrij.

Carlos Sainz, Sergio Pérez en Lewis Hamilton, die de respectievelijk derde, vierde en vijfde tijd reden, hebben allemaal gridstraffen en gaan nog naar achteren op de grid.

De definitieve startgrid moet nog worden opgemaakt door de wedstrijdleiding. Daaruit blijkt dan of Verstappen als vierde of als zevende start.

De volgende gridstraffen staan vast: Vijf plaatsen: Verstappen, Ocon

Tien plaatsen: Pérez

Vijftien plaatsen: Magnussen, Schumacher, Bottas

Achteraan de grid: Sainz, Tsunoda, Hamilton

De Vries maakt indruk in eerste kwalificatie

De Vries deed goede zaken door met slechts één vrije training oefentijd teamgenoot Nicholas Latifi voor te blijven in de kwalificatie. De 27-jarige coureur verloor in Q1 nog zijn snelste rondetijd vanwege tracklimits, maar was alsnog snel genoeg om door te gaan. Latifi kon ondertussen al uitstappen.

In Q2 deed De Vries een ultieme poging om ook nog in Q3 te komen, maar bij het aanremmen van de Della Roggia-chicane blokkeerde hij zijn achterwielen. De coureur uit Sneek hield zijn auto knap onder controle, maar moest wel genoegen nemen met de dertiende tijd.

Door het grote aantal gridstraffen bij andere coureurs schuift De Vries op de startopstelling minimaal op naar de achtste plaats.

43 De Vries belandt buiten de baan bij laatste poging in kwalificatie

Ferrari maakt indruk met snelheid op Monza

Vooraf zag Ferrari op tegen de race op het thuiscircuit, maar de snelheid over één ronde is in ieder geval op orde. De Red Bull van Verstappen rijdt met een iets grotere achtervleugel, wat hem vooral in de race beter behoud van de banden moet opleveren.

Leclerc krijgt wel de kans om voor de tweede keer te winnen op Monza. In 2019 deed de Monegask dat al eens.