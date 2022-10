Dit zijn alle Nederlanders in de Formule 1: van Flinterman tot De Vries

Nyck de Vries is zaterdag bevestigd als AlphaTauri-coureur voor 2023. De in Sneek geboren coureur is een van de zestien Nederlanders die ooit in actie kwamen in een Grand Prix. Welke landgenoten reden nog meer in de Formule 1?

Door Michel Abbink

Jan Flinterman (1952, 1 Grand Prix)

Jan Flinterman was in de Tweede Wereldoorlog actief als piloot bij de Royal Air Force. Een klein decennium later debuteerde hij namens Maserati in de Grand Prix van Nederland. Meer dan een negende plaats zat er niet in voor Flinterman, die na een defect aan zijn Maserati de auto van zijn teammaat Chico Landi overnam.

Dries van der Lof (1952, 1 Grand Prix)

Ook Dries van der Lofs enige Grand Prix-optreden dateert van 1952, in Nederland. Na zeventig ronden moest hij de strijd staken, waardoor punten uitbleven. Van der Lof nam tot op hoge leeftijd deel aan races voor oldtimers, waarvan hij een collectie had.

Carel Godin de Beaufort (1957-1964, 28 Grands Prix)

Carel Godin de Beaufort is de geschiedenisboeken ingegaan als de eerste Nederlander die een WK-punt veroverde in de Formule 1. 'De racende jonkheer' kreeg dit in 1962 voor elkaar met zijn zesde plaats in de Grand Prix van Nederland. Twee jaar later kwam er een einde aan het leven van de bijna 2 meter lange De Beaufort, na een ongeluk tijdens de training voor de Grand Prix van Duitsland.

Carel Godin de Beaufort tijdens de training voor de GP van Nederland in 1959. Foto: ANP

Ben Pon (1962, 1 Grand Prix)

Voor de jongere raceliefhebbers is Ben Pon waarschijnlijk vooral bekend van de Ben Pon Tribune in Zandvoort. Zelf nam de geslaagde zakenman in 1962 deel aan de Grand Prix van Nederland, toen hij al na twee ronden crashte. Tien jaar later deed Pon mee aan het kleiduivenschieten bij de Olympische Zomerspelen in München. Meer dan een 31e plek zat er niet in.

Gijs van Lennep (1971 en 1973-1975, 8 Grands Prix)

Gijs van Lennep werd in 1999 door een vakjury uitgeroepen tot beste Nederlandse autocoureur van de eeuw. Dat dankte hij vooral aan zijn prestaties in de 24 uur van Le Mans, die hij twee keer won. In 1971 zegevierde Van Lennep met Helmut Marko, sinds jaar en dag de invloedrijke adviseur bij Red Bull Racing.



Roelof Wunderink (1975, 3 Grands Prix)

Roelof Wunderink debuteerde in 1975 tijdens de beruchte Grand Prix van Spanje in Montjuïc Park. Deze race werd voortijdig beëindigd door een crash van Rolf Stommelen, waarbij vier toeschouwers om het leven kwamen. Zelf brak de Duitser zijn been. Wunderink was op dat moment al uitgevallen.

Jan Lammers zag in 1956 het levenslicht in Zandvoort. Foto: ANP

Boy Hayje (1976-1977, 3 Grands Prix)

Bob Hayje blonk uit in verschillende raceklassen, maar in de Formule 1 wilde het simpelweg niet lukken. Net als de meeste andere Nederlanders in dit overzicht zat een podiumplaats er geen moment in. Na 1977 verliet Hayje de Formule 1 nadat hij zich verschillende keren niet had gekwalificeerd voor een race.

Michael Bleekemolen (1978, 1 Grand Prix)

Michael Bleekemolen is zo'n bekende naam in de autosport dat het eigenlijk vreemd is dat hij maar aan één Grand Prix heeft deelgenomen. De Amsterdammer viel bij zijn enige race in de Verenigde Staten ook nog eens uit. Daarna switchte Bleekemolen naar de Formule 3 en het toerwagencircuit.

Jan Lammers (1979-1982 en 1992, 23 Grands Prix)

A1GP, Dakar, Le Mans: de loopbaan van Jan Lammers is extreem gevarieerd. In de Formule 1 kon de huidige sportief directeur van Circuit Zandvoort nooit hoge toppen scheren vanwege slecht materiaal. Opmerkelijk is het hiaat van tien jaar in zijn Formule 1-loopbaan. Eind 1992 werd Lammers door March ingevlogen voor twee races. De Nederlander zou ook in 1993 voor dit team uitkomen, maar March ging failliet en Lammers kwam nooit meer in de koningsklasse uit.

Huub Rothengatter (1984-1986, 25 Grands Prix)

Huub Rothengatter kwam in de jaren tachtig uit voor Spirit Racing, Osella Squadra Corse en Zakspeed Racing. Dat waren niet bepaald teams waarmee je punten kon scoren en dat lukte de Nederlander dan ook niet. Voor Rothengatter was het al een prestatie op zich dat hij deel kon nemen aan de Formule 1: daarvoor moest hij elk jaar weer op sponsorjacht. Later werd Rothengatter de manager van Jos Verstappen.

Huub Rothengatter pakte nooit een WK-punt. Foto: ANP

Jos Verstappen (1994-1998, 2000-2001, 2003, 106 Grands Prix)

Jos Verstappen piekte vroeg in zijn Formule 1-loopbaan. Tijdens zijn debuutseizoen in 1994 namens Benetton eindigde de Limburger als derde in zowel Hongarije als België. Benetton stalde Verstappen in 1995 bij Simtek en besloot aan het einde van dat jaar de optie op een langere samenwerking niet te lichten. Wat Verstappen restte, was een verblijf bij teams waarmee hij zelden hoge ogen kon gooien.

Christijan Albers (2005-2007, 46 Grands Prix)

Op Max en Jos Verstappen na is Christijan Albers de meest ervaren Nederlander in de Formule 1. In 2005 veroverde hij in dienst van Minardi zelfs zijn eerste WK-punten met een vijfde plek, al had dat er vooral mee te maken dat er slechts zes coureurs startten. Rijders met Michelin-banden mochten om veiligheidsredenen toen niet deelnemen aan de race.

Robert Doornbos (2005-2006, 11 Grands Prix)

De laatste keer dat er twee Nederlanders deelnamen aan een Grand Prix was in 2006 in Brazilië. Albers werd toen veertiende en Robert Doornbos legde beslag op de twaalfde plek. Het was, in wat de laatste Grand Prix van Doornbos zou zijn, een evenaring van zijn beste klassering in de Formule 1. Momenteel is Doornbos vooral bekend als analyticus.

Giedo van der Garde (2013, 19 Grands Prix)

Giedo van der Garde was alleen in 2013 actief in de Formule 1, bij het zeer bescheiden Caterham. Twee jaar later leek een rentree aanstaande, maar Sauber weigerde contractuele afspraken na te komen. De zaak werd geschikt en Sauber ging met Felipe Nasr en Marcus Ericsson het seizoen in.

Max Verstappen (2015-heden, 158 Grands Prix)

Max Verstappen werd begin september in Zandvoort de jongste coureur met minimaal dertig Grand Prix-zeges. Geen record lijkt veilig voor de kopman van Red Bull Racing, die dit weekend in Japan zijn wereldtitel kan prolongeren. Het contract van Verstappen loopt nog tot eind 2028. Hoeveel wereldtitels zou hij bij het aflopen van die verbintenis hebben veroverd?

Nyck de Vries (2022-heden, 1 Grand Prix)

Volledig onverwacht maakte Nyck de Vries in september zijn Formule 1-debuut. Hij kreeg daags voor de race in Monza te horen dat hij Alexander Albon moest vervangen bij Williams. De Vries beleefde met alleen de derde vrije training en de kwalificatie achter de rug een zeer verdienstelijk debuut door negende te worden. Dat maakte indruk op verschillende Formule 1-teams en het is AlphaTauri dat met De Vries aan de haal gaat.

Giedo van der Garde reed in 2013 voor Caterham. Foto: Getty Images

