Max Verstappen heeft zaterdag op het circuit van Monza de snelste tijd geklokt in de slottraining voor de Italiaanse Grand Prix. Invaller Nyck de Vries reed in de Williams de veertiende tijd.

Verstappen was op de softbanden met een tijd van 1.21,252 ruim drie tienden sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. Sergio Pérez klokte in de tweede Red Bull de derde tijd, op krap zes tienden van zijn kopman.

De Vries, die kort voor de derde training hoorde dat hij Alexander Albon mocht vervangen bij Williams, reed 21 ronden. Hij was met een tijd van 1.22,869 een tiende langzamer dan vaste coureur Nicholas Latifi.

Verstappen kwam alleen op de medium- en de softbanden in actie. Vrijdag noteerde de WK-leider al bemoedigende rondetijden in longruns, waarin hij duidelijk liet zien dat hij sneller was dan de Ferrari-coureurs. Zaterdag toonde hij aan dat het ook met de snelheid over één ronde goed zit. Verstappen incasseert wel een gridstraf van vijf plaatsen vanwege een motorwissel.

Leclerc gaf op oudere banden dan Verstappen drie tienden toe, maar kan wel met vertrouwen uitzien naar de kwalificatie. Naast Verstappen krijgen ook onder anderen zijn teamgenoot Carlos Sainz, Pérez en Lewis Hamilton gridstraffen, waardoor alleen George Russell een enigszins realistische concurrent is voor de eerste startplaats.

Top tien derde vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.21,252

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,347

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,596

4. Carlos Sainz (Ferrari): +0,645

5. Fernando Alonso (Alpine): +1,054

6. Lando Norris (McLaren): +1,067

7. George Russell (Mercedes): +1,105

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,178

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,254

10. Lewis Hamilton (Mercedes): +1,315

Sterk optreden De Vries, met slechts één slippertje

Het duurde even voordat De Vries de baan opkwam, maar daarna draaide hij zijn rondjes op het hogesnelheidscircuit in Lombardije. Helemaal vlekkeloos verliep de training niet voor de 27-jarige coureur. In de eerste snelle Lesmo-bocht ging hij even van het asfalt.

Dat het haastwerk was bij Williams bleek ook uit een boordradio van de Nederlander, die het team vertelde dat hij nog niet goed naar achteren kon kijken. Dat betekent dat de spiegels op de auto voor de kwalificatie nog beter moeten worden afgesteld.

52 De Vries kort in het grind tijdens derde vrije training op Monza

De Vries reed vrijdag nog in Aston Martin

Met een tijd die direct in de buurt kwam van die van Latifi liet De Vries wel zien dat hij weinig moeite had om op snelheid te komen. Vrijdag had de voormalige Formule E- en Formule 2-kampioen al een vrije training gereden voor Aston Martin, dus de baancondities in Monza waren niet helemaal nieuw voor De Vries.

De vele gridstraffen kunnen ook in het voordeel van De Vries uitpakken. Voor Albon stonden vooralsnog geen wisselingen van motorcomponenten gepland, dus schuift hij waarschijnlijk een aantal plaatsen op. De definitieve startgrid is afhankelijk van de hoeveelheid gewisselde onderdelen en de uitslag van de kwalificatie.

De kwalificatie op Monza begint om 16.00 uur. De Grand Prix van Italië start zondag om 15.00 uur.