Nyck de Vries debuteert zondag namens Williams in een Grand Prix in de Formule 1. De 27-jarige Nederlander neemt in Italië het stoeltje van Alexander Albon over. De Brits-Thaise coureur zou kampen met een blindedarmontsteking.

Met Max Verstappen en De Vries op de startgrid is het de eerste keer sinds de Grand Prix van Brazilië in 2006 dat er twee Nederlanders aan een Formule 1-race beginnen. Destijds reed Robert Doornbos in de Red Bull en Christijan Albers in de Spyker.

De Vries kwam dit seizoen al drie keer uit in een vrije training, waaronder in Spanje namens Williams. Afgelopen vrijdag reed hij voor Aston Martin nog de eerste vrije training in Monza. De coureur uit Sneek reed in de auto van Sebastian Vettel.

Albon voelde zich zaterdagochtend niet goed en wordt inmiddels behandeld aan zijn blindedarmontsteking. Volgens Williams gaat het goed met de Britse Thai, die dat later in een tweet bevestigde.

De Vries werd vorig seizoen kampioen in Formule E

De Vries heeft recente race-ervaring in de Formule E, de klasse waarin hij vorig seizoen kampioen werd namens Mercedes. Ook komt hij regelmatig uit in het WEC-kampioenschap voor langeafstandsraces.

Vrijdag zei De Vries nog dat hij met meerdere Formule 1-teams in gesprek is over een stoeltje in 2023. De Fries heeft nog een paar kansen, waaronder bij Williams. Die renstal heeft nog niet bevestigd dat Nicholas Latifi volgend seizoen een stoeltje heeft.

Tijdens de derde vrije training op het circuit van Monza, die om 13.00 uur van start gaat, komt De Vries direct in actie. Om 16.00 uur volgt de kwalificatie. Zondag om 15.00 uur begint de race.