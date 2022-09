Max Verstappen maakt zich niet druk om de snellere Ferrari tijdens de eerste dag op Monza. De Nederlander moest vrijdag bij de eerste training zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz voorlaten en in de tweede training was Sainz opnieuw sneller.

"Ferrari ziet er goed uit, maar wij zien er ook goed uit tijdens de langere runs", zei Verstappen na afloop van de twee trainingen op het hogesnelheidscircuit in Italië. "En dat is natuurlijk het belangrijkste voor de race."

De 24-jarige Verstappen klokte in de eerste training van de Grand Prix van Italië de vijfde tijd. Hij was liefst vier tienden van een seconde langzamer dan Leclerc, die de snelste tijd reed. In de tweede training toonde de leider in het WK-klassement herstel: hij klokte de tweede tijd en was slechts een tiende langzamer dan Sainz.

"De auto voelde goed aan", aldus Verstappen. "We hebben een paar dingen uitgeprobeerd om te begrijpen of we iets beter konden doen. Sommige dingen werkten, sommige niet. Er zijn nog steeds wat dingen die we kunnen verbeteren."

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Twee weken geleden heerste Verstappen op de lange rechte stukken op Spa-Francorchamps. De Nederlander vindt niet dat dit ook opgaat voor het hogesnelheidscircuit in Lombardije. "Monza is natuurlijk niet hetzelfde als Spa, maar als het hier ook maar half zo goed gaat, hebben we een goede kans."

Verstappen komt zaterdag om 13.00 uur weer in actie op Monza voor de derde training. Drie uur later gaat de kwalificatie van start. De race van de Grand Prix van Italië begint zondag om 15.00 uur. Door een wissel van een verbrandingsmotor heeft Verstappen een gridstraf van vijf plaatsen gekregen.

99 Bekijk de samenvatting van de tweede vrije training in Monza