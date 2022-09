Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië alleen Ferrari-coureur Carlos Sainz voor moeten laten. De Spanjaard was op Monza 0,143 seconden sneller dan de WK-leider.

Verstappen klokte op zijn softbanden 1.21,807. Sainz deed 1.21,664 over een rondje op het hogesnelheidscircuit in Lombardije. Charles Leclerc reed de derde tijd, op 0,193 seconden van zijn teamgenoot Sainz.

Sainz weet al dat hij zondag vanwege een motorwissel ergens in de achterste regionen moet starten. Ook Verstappen krijgt een gridstraf, maar die bedraagt vooralsnog vijf plaatsen. Bij de Nederlander van Red Bull wordt alleen de verbrandingsmotor vervangen.

De vierde tijd was voor McLaren-coureur Lando Norris, die nipt sneller was dan zijn landgenoot George Russell in de Mercedes.

Top tien tweede vrije training 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.21,664

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,143

3. Charles Leclerc (Ferrari): +0,193

4. Lando Norris (McLaren): +0,674

5. George Russell (Mercedes): +0,722

6. Sergio Pérez (Red Bull): +0,730

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,839

8. Esteban Ocon (Alpine): +1,064

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,088

10. Alexander Albon (Williams): +1,171

94 Sainz zet snelste rondetijd neer op tweede vrije training Monza

Ferrari vooralsnog sneller dan verwacht

Het grootste gedeelte van de training reden de coureurs vooraan op de mediumbanden, waarmee racesimulaties werden afgewerkt. Verstappen reed maar kort op de softs, maar klokte daarop net als de Ferrari-coureurs wel zijn snelste tijd.

Het is opvallend dat Ferrari tot nu toe de snelheid heeft in Monza. De Scuderia ging met lage verwachtingen naar het thuiscircuit, wetende dat de Red Bull een veel hogere topsnelheid heeft. Dat is met de lange rechte stukken op Monza zeer belangrijk.

Het is nog wel afhankelijk van variabelen. Zo gebruiken teams op vrijdag vaak oudere motoren, verschillende motorinstellingen en meer of minder benzine dan concurrenten.

107 Schumacher moet vrije training staken door technisch probleem

Mick Schumacher zorgt voor rode vlag

Mick Schumacher zorgde na ruim een half uur voor een onderbreking door zijn Haas langs de baan te parkeren. De Duitser hoort bij een groeiende rij namen van coureurs die gridstraffen pakken in Monza.

Naast Sainz, Verstappen en Schumacher zijn dat tot nader order Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Kevin Magnussen. De uiteindelijk startgrid is afhankelijk van het nog oplopende aantal straffen en de uitslag van de kwalificatie.