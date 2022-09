Max Verstappen heeft vrijdag op Monza de vijfde tijd genoteerd bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië. Charles Leclerc was de snelste en bezorgde het geplaagde Ferrari daarmee een goede start van het weekeinde.

Leclerc noteerde op de zachte band een tijd van 1.22,410. Dat was ruim vier tienden van een seconde sneller dan Verstappen, die eveneens op de zachte band reed.

De wereldkampioen was bezig aan een snelle ronde toen hij in de laatste sector werd opgehouden door Lando Norris. "Ongelooflijk", liet de WK-leider over de boordradio weten.

Carlos Sainz noteerde de een na snelste tijd. Hij was 0,077 seconden langzamer dan zijn teammaat. Daarna volgden de Mercedessen, met George Russell op 0,279 seconden van Leclerc en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton op 0,421 seconden van de Monegask.

De Vries ruim twee seconden boven Leclerc

Verstappen was niet de enige Nederlander die vrijdag in actie kwam op Monza. Nyck de Vries realiseerde de een na langzaamste tijd, op 2,3 seconden van Leclerc. Dat deed hij namens Aston Martin. De Vries is testcoureur bij Mercedes, dat motoren levert aan het Britse team. Op Monza testte hij vooral verschillende onderdelen.

Voorafgaand aan de eerste vrije training hielden de coureurs een minuut stilte als eerbetoon aan de donderdag overleden koningin Elizabeth.

De tweede vrije training begint vrijdag om 17.00 uur. Zaterdag om 13.00 uur is de derde vrije training en diezelfde dag start om 16.00 uur de kwalificatie. De race is zondag om 15.00 uur.

Verstappen leidt royaal in WK-stand

In de strijd om de wereldtitel gaat Verstappen royaal aan de leiding met 310 punten. Leclerc en Sergio Pérez hebben 201 punten.

Door een motorwissel incasseert Verstappen een gridstraf van vijf plekken. Ook Hamilton, Sainz, Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas en Mick Schumacher krijgen gridstraffen in Monza.